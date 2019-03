Sechster Saisonsieg

Torjubel: Steven Wolter (links mit Christian Lenz) brachte seine Mannschaft in Führung. Es war für die Neuruppiner der erste Dreier in der Rückrunde. Sie sind jetzt Staffelneunte. © Foto: Roland Möller

Roland Möller

Neuruppin Das hat Seltenheitswert: Am Sonnabend haben die beiden Trainer in Gildenhall die jeweils gegnerische Mannschaft als stärkeres Team gesehen. Das Landesklasse-Duell zwischen Union und der SG Bornim endete 2:1.

„Union hatte insgesamt Vorteile, wir waren nur nach der Pause eine gewisse Zeit am Drücker, sonst klappte wenig“, sagte der Bornimer Coach Mathias Alex nach der zweiten Niederlage seiner Elf in der Rückrunde. Beim Unioner Coach Stephan Ellfeldt klang es so: „Bornim hatte einen Plan und Vorteile, die Bornimer sind uns immer wieder geschlossen angelaufen, da konnten wir meist nur mit langen Bällen agieren.“

Am Ende entschied ein Knaller von Marcus Krahl kurz vor dem Abpfiff die Partie zugunsten der Unioner. „Ein glücklicher Sieg, ein Remis wäre nach den Spielanteilen und Chancen vielleicht gerechter gewesen“, fand Ellfeldt, er freute sich aber natürlich über den unerwarteten Dreier für sein Team.

Bornim reiste zwar als Tabellenzweiter an, aber die Gäste hatten Personalsorgen, so blieb die Ersatzbank leer. Schnell zeigte sich, dass beide Defensivreihen gut organisiert waren und so ergaben sich nur wenige Torchancen. Die Gäste liefen auf Kommando immer wieder geschlossen die Unioner an, die taten sich

daher

schwer, ihr Spiel aufzubauen. Allerdings standen die Gildenhaller den Gästen in Sachen Defensive nur wenig nach. Einmal klatschte ein Bornimer Schuss an die Latte und kurz vor der Pause verstolperte Daniel Gropius nach einem Freistoß eine gute Schusschance. Für Union hatte Christian Lenz die Führung auf dem Fuß, doch sein Schuss sauste knapp am Pfosten vorbei.

Nach der Pause begann Bornim druckvoller, Tim Friedrich verzog freistehend und einen abgefälschten Schuss parierte Heimkeeper Tizian Fülbier reaktionsschnell. Allmählich befreite sich Union aber vom Druck und setzte vereinzelt selber Akzente. Ein Kopfball von Krahl nach einer Ecke ging knapp vorbei. Gefährlich wurde es meist, wenn ein Unioner Mittelfeldspieler zum Solo ansetzen, damit Lücken in die starke Gästeabwehr rissen. So auch als Krahl schön Lenz auf Außen einsetzte, dessen Flanke setzte Sebastian Miessner neben das Tor. Doch wenig später endet eine Kombination über Krahl und Lenz bei Steven Wolter, der zum 1:0 einschob. Doch der Jubel währte nur kurz.

Routinier Sascha Herbst traf aus zentraler Position per Freistoß zum 1:1. Aber Union steckte dies weg, wirkte nun entschlossen. Nach Foul an Steven Wolter blieb der Elfmeterpfiff aus. „Da hatten wir Glück, aber es war gerecht, in Hälfte eins wurde uns ein Handelfmeter verwehrt“, fand Gästecoach Alex. Dann wurde Markus Filarski bei seinem ersten Heimauftritt geschickt, er umspielte einen Bornimer, passte auf Krahl, der zog ab und der Ball landete zum 2:1-Sieg im Winkel. „Ich fand, es war ein richtig gutes Landesklassespiel mit einem etwas glücklichen Sieg für uns“, so Stephan Ellfeldt.

Union: Fülbier - Dustin Wolter, Schaden, Jaworek, Krahl, Steven Wolter, Steinke, Miessner, Wornest, Lenz, Filarski

Bornim: Jung - Becker, Opius, Stier, Tobias, El-Youssef, Friedrich, Herbst, Katzor, Berck, Klingbeil