Schnapszahl-Jubiläum in Kremmen

Sophie Schade

Kremmen Kreative Kostüme, ein doppeltes Prinzenpaar und politische Bekenntnisse: Damit wartete der Karneval-Club-Kremmen Rot-Weiß am Samstagabend bei der Prunksitzung zu seiner 55. Session auf.

Wenn ein Karnevalsverein schon die Farbkombination Rot-Weiß im Namen trägt, überrascht es nicht, dass die Stadtparkhalle für die Prunksitzung mit Luftballons, Girlanden und Konfetti in eben diesen Farben geschmückt ist. Farblich passend waren auch die Kostüme der Funkengarden, die den Elferrat beim Einmarsch begleiteten. Sitzungspräsident Axel Schlüter wurde in seiner Eröffnungsansprache direkt politisch: Alle Jecken seien beim Karneval-Club-Kremmen willkommen: „Nur die braunen Narren, die brauchen wir nicht.“ Der größte Narr säße ohnehin im Weißen Haus. Ein klares Bekenntnis also zu den Werten, die – bei all der berechtigten Kritik an den Altherrenwitzen und den teils fragwürdigen Kostümen, die in der fünften Jahreszeit offenbar wieder salonfähig werden – hinter der ausgelassenen Feierei an Karneval stehen: Toleranz und miteinander fröhlich sein.

Fröhlich empfangen wurde daraufhin das doppelte Prinzenpaar: Da waren zum einen Diana, die Erste und Marcel, der 55., gefolgt von ihrem Pendant auf dem Kinderkarneval: Maxi, die Erste und Finn, der 55. Zur Prunksitzung ließ es sich auch Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) nicht nehmen, bei den Jecken vorbeizuschauen und seine Qualitäten als Büttenredner zu offenbaren. „Habt ihr Eintritt bezahlt? Und nun komm‘ ich, zu eurer Qual“, begann er selbstironisch und nahm in seinem kurzweiligen Auftritt sowohl Lokalpolitik als auch das große Weltgeschehen auf die Schippe – von der mühseligen Suche der Kremmener Feuerwehr nach einem neuen Standort und der geplanten Busverbindung zwischen Oranienburg und Kremmen bis zum Brexit. Aus dem Publikum gab es dafür viel Zuspruch. Zum Ende seiner Rede brachte Busse die freundliche Erinnerung: Am 26. Mai finden die Europawahlen statt. Ließ man daraufhin den Blick durchs Publikum schweifen, fiel auf, dass dann eine bunte Mischung von Wahlberechtigten zur Urne schreiten darf: vom schottischen Dudelsackspieler bis zum Mönch.

Ins Auge fiel eine Gruppe von 15 Frauen. Sie alle waren im Stil der Burlesque-Tänzerinnen der 1920er-Jahre verkleidet. Kopf der Truppe war Janine Degenhardt: Mit ihren Freundinnen ist sie seit elf Jahren bei jedem Kremmener Karneval dabei. Jedes Jahr überlegen sich die Freundinnen ein neues Gruppenkostüm und haben sichtlich Spaß daran, ihre Kreativität zur Schau zu tragen.

Mit der 55. Session feierten die Kremmener Karnevalisten ein Schnapszahl-Jubiläum und bekamen deshalb Besuch vom Karnevalverband Berlin-Brandenburg. Dessen Schriftführerin Marion Claßen hatte für Reiko Meißner, den Chef der rot-weißen Jecken, eine Überraschung im Gepäck: den Ehrenorden des Karnevalverbandes Berlin-Brandenburg, den Meißner sichtlich gerührt entgegennahm. Fürsein Engagement gab es ein donnerndes, dreifaches: Kremmen Helau!