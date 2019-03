Viereinhalb Sterne für Neuruppiner Hotel

Holger Rudolph

Rheinsberg (MOZ) Das Resort Mark Brandenburg erhielt am frühen Freitagabend die Klassifizierung „Vier Sterne Superior“ des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga). Zuvor hatte das Hotel bereits vier Sterne. Mit der neuen Einschätzung zählt es zu den Häusern mit klar gehobener Ausstattung.

Eine Zertifizierungskommission nahm das Haus am Freitag mehrere Stunden lang unter die Lupe. Insgesamt 270 Kriterien aus den Bereichen Allgemeine Hotelinformation, Rezeption und Service, Ausstattung der Zimmer, Gastronomie, Veranstaltungsbereich, Freizeitmöglichkeiten sowie Qualitätsmanagement und Online-Auftritt wurden durch die Fachleute bewertet.

Die Dehoga-Sterne seien die einzige offizielle und weithin anerkannte Hotel-Klassifizierung in Deutschland, sagte Olaf Lücke. Er ist Brandenburgs Dehoga-Hauptgeschäftsführer und freute sich, dass das Neuruppiner Hotel mit dem Zusatz Superior vom Vier-Sterne-Hotel zu einem mit viereinhalb Sternen wird. Besonders die Gäste aus dem Ausland sowie Geschäftskunden würden sich sehr an der Einschätzung der jeweiligen Hotelverbände orientieren, die es inzwischen in 17 Ländern Europas gebe. Es spiele auch für den Urlauber bei der Auswahl der Unterkunft eine große Rolle, ob man jederzeit mit serviceorientiertem Personal rechnen dürfe, das in der Lage ist, auch schwierige Fragen zu beantworten, so Lücke.

Aber auch annehmliche Kleinigkeiten wie eine Auswahl unterschiedlicher Kissen auf jedem Zimmer trügen zum Wohlempfinden der Gäste bei. Das Hotel habe seit seiner Eröffnung 2005 stets daran gearbeitet, den Standard weiter zu verbessern, was auch gelungen sei, betonte Lücke: „Leider gibt es in der Region auch Hotels, die seit der Eröffnung vor einigen Jahren kaum noch etwas getan haben.“ Diese Häuser seien sichtlich in die Jahre gekommen. Ehrlicherweise müssten dann auch schon mal Sterne aberkannt werden.

Der stellvertretende Hoteldirektor Lars Groche und die Assistentin der Geschäftsführung Franziska Adam nahmen Plakette und Urkunde aus Lückes Händen entgegen. Adam versicherte, dass das Management auch weiterhin an der stetigen Verbesserung des schon hohen Standards arbeiten werde.

Im laufenden Jahr erhalte die gesamte Fassade einen neuen Anstrich. Quasi als „Goldene Krone“ sollen die Geländer der obersten Etage einen goldfarbenen Anstrich bekommen.

Groche versprach, dass die Lobby noch schöner und interessanter gestaltet werde. Sie sei „das Wohnzimmer des Gastes, in dem er sich stets wie zu Hause fühlen darf“, sagte er. Er freue sich zudem sehr, wie viele Neuruppiner mittlerweile an den Freitagabenden zu den Kulturveranstaltungen ins Hotel kommen. Das Konzept, dass kein Eintritt erhoben wird, komme beim Publikum sehr gut an.

Die Klassifizierung wurde für drei Jahre vergeben. Danach wird das Resort Mark Brandenburg erneut bewertet.