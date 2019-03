Für den schönsten Tag im Leben

Kai-Uwe Krakau

Bernau Rund 20 Aussteller waren auf der Hochzeitsmesse vertreten.

Die zünftige „Location“ finden, ein schönes Kleid aussuchen und natürlich die passenden Trauringe wählen – wer den Bund fürs Leben schließen möchte, hat vorher viel zu tun. Relativ kurze Wege um sich einen allgemeinen Überblick zu verschaffen, hatten verliebte Paare am Sonnabend auf der Event-Fläche des Einkaufszentrums.

Daniela Kauffmann warb für ihre „Festscheune im Mühlenhof“ in Heckelberg-Brunow. Gemeinsam mit ihrem Mann Marcel hatte sie die Location im vergangenen Jahr gepachtet und etwas „aufgehübscht“. „Wir haben Platz für 60 bis 199 Gäste“, so die junge Frau. Die Brautpaare bekommen bei den Kauff-manns ein Komplett-Paket für ihre Feier – von der Musik bis zum frisch zubereiteten Essen von Koch Heiko Mandel.

Das „Seeschloss“ in Lanke war auf der Hochzeitsmesse ebenfalls vertreten. „Bei uns findet fast jedes Wochenende eine Hochzeit statt“, berichtete Patricia Zimmler. Auch in Lanke gibt es einen umfassenden Service, vom Begrüßungssekt bis zur Übernachtung. Mit der Resonanz war die Mitarbeiterin zufrieden. „Ich habe schon gute Gespräche geführt“.

Yuliya Aliakhneika von der Kinder- und Spielzeugwelt „Zwergnase“ hatte an ihrem Stand verschiedene Boxen aufgebaut. „Darin verpacken wir kunstvoll die Geschenke der Hochzeitsgäste“, so die junge Frau. Viele Besucher seien überrascht gewesen, da das Geschäft doch eher für Puppen & Co. bekannt ist.

Ein paar Meter weiter hingen viele Brautkleider an Ständern. Ivan Jack von „Mona Lisa & Leonardo“, der Hauptsitz befindet sich in Strausberg, eine Filiale gibt es auch in der Bahnhofspassage, hatte am Nachmittag gut zu tun. „Wir haben rund 250 Vorführkleider im Angebot“, so der Fachmann. Fünf bis zehn Modelle, so die langjährige Erfahrung, probiere jede Frau an. Das eigentliche Brautkleid werde dann neu angefertigt. Dafür gebe es im Strausberger Geschäft zwei Schneiderinnen, so Jack.

Hochzeits-Fotografin Julia Stoll war aus Berlin zur Hochzeitsmesse gekommen. Eine „tolle Möglichkeit“, sich vorzustellen, findet die junge Frau. Sie legt übrigens viel Wert darauf, die Paare vorher kennenzulernen. „Man muss schon eine Beziehung aufbauen, um gute Fotos machen zu können“, findet Julia Stoll, die schon oft mit der Kamera im Barnim unterwegs war.

„Junge Leute mögen eher schlichte Ringe“, hat Juliane Todt von „Gold Engel“ beobachtet. An ihrem Stand schauten aber auch viele ältere Paare vorbei. „Sie wollen sich nochmal neue Ringe kaufen. Die Auswahl war ja früher nicht so groß“, so die junge Frau.

„Ich wollte mich einfach mal umschauen“, sagte Nicole Röttger. Leider war Freund Marcel nicht dabei, er musste nämlich arbeiten. Ein paar Anregungen für die Hochzeit habe sie aber durchaus mit nach Hause nehmen können. „Vielleicht gefallen die Ideen auch meinem Schatz“, so die Mittzwanzigerin aus Panketal.