In drei Minuten zum Lebensretter

Schnell und gar nicht schmerzhaft: Justus Meyer (l.) und Vivien Gäbler mit Töchterchen Charlotte sind aus Ziltendorf gekommen, um sich als Stammzellenspender registrieren zu lassen. Dafür müssen sie jeweils drei Wattestäbchen in ihrem Mund befeuchten. Neben ihnen kommen mehr als 350 weitere Menschen aus der ganzen Region zu der DKMS-Typisierungsaktion. Sogar aus Polen macht ein Bus Station an der Cafeteria des OSZ. © Foto: Janet Neiser

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt Mehr als 350.Personen haben sich am Sonntag in Eisenhüttenstadt als Stammzellenspender registrieren lassen. Als diese Zahl feststand, war noch eine Stunde Zeit, um ebenfalls zu einem möglichen Lebensretter für den an Blutkrebs erkrankten Oliver aus Vogelsang zu werden.

„Ich kenne den jungen Mann nicht persönlich, aber wenn es einen selber betrifft, möchte man ja auch, dass andere helfen und sich registrieren lassen“, sagt der Gubener Denny Jänchen, der gerade drei mit Speichel getränkte Wattestäbchen ein bisschen antrocknen lässt, bevor sie in einem Umschlag verschwinden. Er sei gerade von seiner Schicht bei ArcelorMittal gekommen, erzählt er, und habe gleich an der Cafeteria des Oberstufenzentrums angehalten, um an der DKMS-Aktion für Oliver teilzunehmen. Der 29-Jährige aus Vogelsang leidet an Blutkrebs und braucht dringend eine Stammzellenspende. Allerdings ist die Suche nach einem genetischen Zwilling vergleichbar mit der Suche nach einer Nadel im Heuhaufen.

„Wir finden jemanden. Die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagt Olivers Mutter Christina Demers, die am Sonntag mit einem Team aus vielen Freiwilligen vor Ort ist. 27 Helfer haben sie und ihre Tochter gefunden, im Familien- und Bekanntenkreis und unter Arbeitskollegen. Sie betreuen die Männer und Frauen, erklären ihnen den Ablauf der Registrierung und kümmern sich in der Cafeteria, die der Landkreis zur Verfügung gestellt hat, um den Papierkram.

Die Ersten, die sich als Stammzellenspender registrieren lassen wollen, sind bereits weit vor dem offiziellen Start um 11 Uhr da. Und dann bildet sich schnell eine Schlange, in die sich unter anderem auch der Eisenhüttenstädter Bürgermeister einreiht. „Wir hatten nach der ersten Stunde schon mehr als 100 Leute hier“, informiert Tom König von der DKMS. „Das ist sehr gut.“ Immer wieder weisen er und seine Kollegin die Neuankömmlinge ein, zeigen ihnen freie Plätze an den Tischen.

Dort sitzt beispielsweise Sabrina Hinkel, die selbst schon seit Jahren als Stammzellenspender registriert ist. Nun hilft sie der Familie von Oliver. Sie achtet darauf, dass jedes der drei Wattestäbchen tatsächlich mindestens eine Minute im Mund bleibt. Mal wird der Speichel von der rechten Wangenseite genommen, mal von der linken und dann aus dem gesamten Mundbereich. Eine Sanduhr steht auf jedem Platz. Nicht jeder kann sich am Ende registrieren lassen, weil beispielsweise eine Erkrankung vorliegt. Aber viele spenden dafür Geld, denn jede Typisierung kostet 35 Euro. Manch einer gibt Speichel und Geld. „Das ist richtig toll“, findet Kathrin Pegel, die ebenfalls zum Helferkreis gehört. Vorhin sei sogar ein etwa vierjähriges Kind da gewesen, das sein Taschengeld von 3,50 Euro in die Spendenbox getan hat.

Wer am Sonntag keine Zeit hatte, um sich an der Patientenaktion zu beteiligen, der hat die Möglichkeit, sich auf der Internetseite der DKMS ein Typisierungsset schicken zu lassen.