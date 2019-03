Schüler begeistern Zuschauer mit Shakespeare-Stück

Gabi Zaspel

Oranienburg In der Aula des Louise-Henriette Gymnasiums blieb am Freitag- und Samstagabend kein Stuhl frei. Der Anlass war ein Theaterstück mit hohem Anspruch: König Richard III. von William Shakespeare in einer Bearbeitung von Heleen Verburg.

Darsteller sind die Schüler der Klassenstufe 12. Im Fach Theater/Darstellendes Spiel haben sie sich der Aufgabe gestellt, diese Shakespeare-Adaption auf die Bühne zu bringen. Knapp ein Jahr lang hatten sie dafür Zeit, und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Ständig begleitet und unterstützt durch den Kursleiter, Ideengeber und Lehrer Joachim Dawid haben sich die Schüler das Stück selbst erarbeitet und sich in ihre Rollen eingefunden.

Der Prozess der Aneignung des doch recht komplexen und mehrschichtigen Geschichtsstoffes war nicht einfach. Zwar hat Shakespeare reale historische Ereignisse als Grundlage für sein Stück genommen, aber über die Lebenszeit von Richard III. (1452 bis 1485) ranken sich viele, historisch nicht belegte Legenden, wie die einer körperlichen Behinderung oder seiner Beteiligung an der Ermordung von Familienmitgliedern. Es blieb also reichlich Spielraum für eine Annäherung an den Geschichtsstoff und dieser wurde von den Schülern sehr gut genutzt. Alle 19 Darsteller waren textfest und brillierten in ihren Rollen. Die Zuschauer spürten die Lust am Spiel und gleichzeitig die Ernsthaftigkeit der Stoffbewältigung. Auf der Bühne stand im besten Sinne ein Team, das sich gegenseitig die Bälle zuspielte und mit keinem Schritt daneben lag.

Bis dahin war es ein langer Weg. Für Spielleiter Joachim Dawid war es die 27. Inszenierung eines Theaterstoffes. Dafür blieben nur je zwei Unterrichtsstunden pro Woche Zeit. Da aber die Begeisterung für das Stück schnell übersprang, wurden auch außerhalb des Unterrichts und an Wochenenden Besprechungen und Proben vereinbart. Das Ergebnis zeigt ein ausgewogenes und harmonisches Spiel. Für jeden Darsteller hat das Jahr neben dem Testen und Entwickeln schauspielerischer Fähigkeiten auch einen persönlichen Entwicklungsschub mit sich gebracht. Durch die enge Zusammenarbeit, Diskussionen und die Entwicklung von Darstellungsformen und Inhalten konnte sich jeder entsprechend seiner Neigung und Begabung weiterentwickeln und Fähigkeiten und Fertigkeiten austesten. Die Eltern Daniela und Ulrich Abraham staunten über die Entwicklung ihrer Tochter. „Dieses Jahr hat ihr sehr viel gebracht. Wir sind stolz auf sie und froh, sie an dieser Schule zu wissen“, sagten sie.

Lehrerin Grit Gebauer war ebenfalls begeistert und sagte: „Joachim Dawid ist für unsere Schule ein Glücksfall. Er versteht es immer wieder durch sein Engagement und Einfühlungsvermögen die jungen Leute zu begeistern und für das Theater zu gewinnen.“

Mit den Leistungen seiner Darsteller war auch Joachim Dawid sehr zufrieden. Allerdings ist für ihn der Ruhestand in greifbare Nähe gerückt. Er will bis zur 29. Inszenierung weitermachen, und hofft, gute Nachfolger zu finden. Einige stehen schon in den Startlöchern.