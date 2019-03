MOZ

Diedersdorf (MOZ) In der Zeit zwischen Dienstag und Donnerstag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Blechschuppen im Pappelring in der Waldsiedlung und entwendeten dort ein Fahrrad. Anwohner fanden das gestohlene Rad zwischenzeitlich in einem Waldstück und brachten es dem Geschädigten nach Hause.