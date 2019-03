Himmlisch höllische Narren in der Fontanestadt

Holger Rudolph

Neuruppin (MOZ) Zu einem „Karnevalsgewimmel zwischen Hölle und Himmel“ luden die Närrinnen und Narren des Neuruppiner Carnevals-Clubs (NCC) das Publikum am Wochenende ein.

Nachdem bereits 250 Zuschauer das Hauptprogramm im Stadtgarten am Sonnabend erlebt hatten, genossen weitere 200 am Sonntag die Höhepunkte auf dem Schulplatz.

Verglichen mit der fast schon frühlingshaften Witterung mussten die Karnevalisten und die 150 Neuruppiner, die den Zug durch die Stadt begleiten wollten, sich am Sonntag mit deutlich weniger begnügen. Der Himmel war grau. Doch bis auf ein paar Tropfen Regen war es zumindest trocken, als sich der Tross kurz nach 14 Uhr in Höhe des neuen Ärztehauses an der Junckerstraße stadteinwärts in Bewegung setzte.

Das Spielmannsensemble Chemie Premnitz führte den Zug wie gewohnt an. Ihm folgten die NCC-Funkengarden, dahinter einige Gestalten im Mittelalter-Kostüm, außerdem ein paar Engel und Teufel. Ganz zum Schluss, mit einigem Abstand, fuhren hinter dem Zug zwei Kehrmaschinen. Ralph Hartmann und Christoph Steiner saßen an den Lenkern.

Auf dem Schulplatz machte die kunterbunte Prozession Halt. Dort zeigten die Funkengarden schon mal ihr Können mit einem Kurzprogramm, wofür sie viel Beifall erhielten. Im Stadtgarten angekommen, konnte zunächst der Premnitzer Spielmannszug aus dem Vollen schöpfen. 20 Minuten lang unterhielten die Havelländer das Publikum in bester Manier mit Gassenhauern wie „Eye of the Tiger“ oder „Fiesta Mexicana“.

Auf der sparsam ausgestatteten Bühne gab es ein rot ausgeleuchtetes Höllentor sowie ein weiß schimmerndes Himmelstor. Davor durften sich zuerst „Die Minis“ austoben. Das ist die Kinder-Garde des NCC, diesmal in Engels- und Teufelskostümen.

Weil mit äußerst hoher Wahrscheinlichkeit noch niemand aus dem Publikum selbst in Himmel oder Hölle war, erklärte „die Maus“ aus dem Off, worum es sich dabei handelt und wer sich schon auf Erden einen Platz an einem der beiden Orte der Ewigkeit sichern kann. Dazu leisteten sich auf der Bühne zwei von einem verwirrten Polizisten fehlgeleitete Autofahrer einen Zusammenstoß, der für beide tödlich endet. Weil russische Hacker aber das Internet von Himmel und Hölle mächtig durcheinandergebracht haben, landete der kreuzbrave Familienvater in der Hölle und der dauergeile Lebemann im Himmel. Als alle Leitungen wieder in Ordnung sind, kommt dann doch noch jede Seele an den ihr gebührenden Platz. Allerdings kann auch die Erklär-Maus nicht die Realität ausblenden: dass es dem Proll-Protz auch in der Hölle gar nicht schlecht geht, darf er sich doch mit der bumsfidelen Großmutter des Teufels vergnügen. Und der Artige muss sich im Himmel auf Wolke acht mit einem arg hässlichen Engel begnügen.

Danach tanzten alle drei Funkengarden gemeinsam. Die rote Garde (Erwachsene), die blaue (Jugendliche) und die weiße (Kinder) zeigten ihr Können. Kaum zu glauben, wie schnell die Tänzerinnen die Beine schwangen oder in den Spagat gingen, und dies alles mit unerschütterlich strahlendem Lächeln.

Wie in den Vorjahren gab es auch diesmal wieder eine Audienz bei Pater Wichmann, dargestellt von Eberhard Greulich, und seinen Klosterbrüdern. Neben der großen Bundespolitik beschäftigten sich die Kuttenträger auch mit Ruppiner Befindlichkeiten. Wer nicht erst seit gestern in Neuruppin lebt, weiß, was sie meinten und kann sich selbst ein Bild davon machen, ob es wahr ist oder vielleicht auch nicht. So ging es zum Beispiel um die vielen Straßenbaustellen, unter anderem auf der Friedrich-Engels-Straße. Dass immer wieder etwas kaputt gehe, sei doch pure Absicht. Firmen erhielten dadurch viele neue Aufträge.

Merkwürdiges berichteten die Mönche auch aus der Residenz von Newen Ruppin. Graf Goldi habe einen neuen Vasallen gesucht. Graf Rauhaar aus Rheinsberg, der dort durch den Grafen Schwachow abgelöst worden war, habe sehr damit gerechnet, Vasall in Newen Ruppin zu werden. Doch Graf Goldi habe sich für eine Frau aus dem Thüringischen entschieden. Zu spät sei es für Rauhaar aber noch nicht, könne dieser sich doch durchaus nach oben... – arbeiten.

Viel Beifall erhielt auch die in goldfarbenen Pailletten-Minis auftretende NCC-Showtanzgruppe „El Corazón“. Seit April 2018 hatten die 60 Protagonisten für ihr Programm geprobt. Es hat sich gelohnt.