„Tanzen kann man auch mit leicht über 70“

Getöpferte Eulen für die heimische Veranda: Hildegard Kircheis kauft am Stand von Heidrun Kühne und Carola Förste (v. l.) ein. © Foto: Bernhard Schwiete

Bernhard Schwiete

Erkner (MOZ) Es wurde getanzt, geschunkelt und viel erzählt: Das Frühlingsfest des Seniorenbeirates in Erkner hat sich am Sonnabend einmal mehr als Attraktion entpuppt. Etwa 250 Gäste strömten in die Stadthalle. Unterhalten wurden sie von der Bohemia Big-Band Celestynka aus Tschechien.

Hannelore Buhl, die Vorsitzende des Seniorenbeirates der Stadt Erkner, hat ihre eröffnende Rede gehalten, der stellvertretende Bürgermeister Clemens Wolter hat sein Grußwort gesprochen, da greifen die Musiker der Bohemia Big-Band zu ihren Instrumenten. An den Tischen in der Stadthalle, an denen nur in den hinteren Bereichen wenige Plätze frei bleiben, wird sofort geschunkelt. Und nur wenige Sekunden dauert es, bis sich die Tanzfläche, für die der Sporthallenboden eigens mit Parkett belegt worden ist, füllt.

Marianne Schönfeld und Hannelore Nickel gehören zu denen, die sich Hand in Hand zum Takt der Musik bewegen. Die beiden sind Stammgäste beim Frühlingsfest des Seniorenbeirates. „Sonst hat man in Erkner ja leider wenig Möglichkeit zum Tanzen“, sagt Marianne Schönfeld. „Hier herrscht immer gute Laune, ich kann mich mit Freundinnen treffen und die Alltagssorgen vergessen.“ Sie ist die Vorsitzende der Ortsgruppe der Volkssolidarität. Jeden Monat lädt sie ihre Mitglieder zu Treffen ein, um allen ein geselliges Beisammensein zu ermöglichen.

Doch nicht alle finden Anschluss an solche Gruppen. „Wir veranstalten das Frühlingsfest, um die Senioren aus dem Alltag herauszuholen, damit sie kommunizieren und sich bei schöner Musik entspannen können“, sagt Hannelore Buhl vom Seniorenbeirat. Ein Drittel der Bevölkerung Erkners sei 60 Jahre und älter, da sei ein solches Angebot wichtig. Dabei gebe es bereits viele Möglichkeiten, berichtet sie. Diverse Vereine böten Kaffee- und Spielenachmittage an, nicht nur die Volkssolidarität, sondern allen voran auch die Gesellschaft für Arbeit und Soziales (Gefas).

Unterdessen geht in der Stadthalle das Programm weiter. Wenn die Big-Band aus Tschechien zwischen „Griechischer Wein“ von Udo Jürgens und „Mamma Mia“ von Abba kurze Pausen einlegt, verströmt Moderator Hans-Peter Hendriks gute Laune. Dann folgt einer der Höhepunkte des vierstündigen Festes. Sportler des Tanzsportclubs Balance aus Berlin zeigen ihr Können, und ausnahmsweise überlassen die Senioren das Parkett anderen. Zu den Könnern, die nun auftreten, gehören Irina und Andreas Ebert. Sie haben in der Stadthalle ein Heimspiel, wohnen sie doch in Erkner. „Meine Eltern sind hier, und ein paar andere bekannte Gesichter habe ich auch schon gesehen“, sagt Irina Ebert. Sonst tritt sie mit ihrem Mann vor allem bei Turnieren auf. Beim Frühlingsfest des Seniorenbeirates gibt es keine Jury. „Kritisch ist das Publikum aber immer“, sagt sie, ehe sie für eine Auswahl von Standard- und Lateintänzen großen Applaus bekommt.

Wie jedes Jahr zieht die Veranstaltung nicht nur Publikum aus Erkner an, sondern auch aus den umliegenden Orten. „Wir haben auch in Grünheide, Schöneiche, Rüdersdorf und anderen Orten Eintrittskarten verkauft“, zählt Hannelore Buhl auf. Hildegard Kircheis ist aus Kagel gekommen. Am Stand von Heidrun Kühne und Carola Förste aus Rüdersdorf, die wie zuletzt jedes Jahr selbstgemachte Sachen wie Kerzen, Grußkarten und Topflappen anbieten, ersteht sie zwei getöpferte Eulen. „Die stelle ich mir zu Hause als Schmuck auf die Veranda“, sagt Hannelore Kircheis.

Dann spielt die Bohemia Big-Band wieder. Marianne Schönfeld bewegt sich dazu auf dem Parkett im Takt. „Das Leben ist schön. Es kommt nur darauf an, was man daraus macht. Tanzen kann man auch noch mit leicht über 70“, sagt sie.