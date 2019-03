Jäger beklagen rückläufige Wildbestände

Jörg Kühl

Görzig Die Jägerschaft Görzig hat das Jagdjahr 2018 Revue passieren lassen. Die Versammlung fand unter der Leitung des Vorsitzenden Karl-Heinz Niesche in der Gaststätte Storchennest statt.

Die Jäger ziehen ein durchwachsenes Resümme des Jagdjahres, das offiziell am 31. März endet. So sei die Strecke insgesamt rückläufig, was die Jäger als ein Indiz des allgemeinen Rückgangs der Bestände werten. So beträgt die Strecke der Rehe (alle Zahlen einschließlich des Fallwildes, also der anderweitig verendeten Tiere) 80 Stück. Mit Ausnahme des Vorjahres (70 Stück) ist dies geringer als in den Jahren 2016 (145) und 2015 (181). Mit 130 wurde die Strecke der Wildschweine angegeben. 2017 waren es noch 183, im Jahr davor 186. Die Empfehlungen der Unteren Jagdbehörde und des Veterinäramts, mehr Wildschweine zu erlegen, um ein Übergreifen der Afrikanischen Schweinepest (ASP) vorzubeugen, konnte also nicht erfüllt werden. Auch die Rotwildstrecke, aktuell 23, liegt unter den Vorjahren (42, 50, 71). Die Jäger nannten zwei Ursachen für die rückläufigen Strecken. Zum einen sei das Wild seit dem Auftreten des Wolfs scheuer und suche seltener die angestammten Plätze auf. Zum anderen sei in den Wäldern der Landes- und Bundesforst in jüngster Zeit mehr Wild als in den Vorjahren entnommen worden, um die jungen Bäume vor Verbiss zu schützen.

Die Strecke der Raubtiere (Fuchs, Waschbär, Marderhund, Dachs) ist mit 167 Stück stabil, was die Jäger auf wachsende Bestände zurückführen.

Für das kommende Jagdjahr, das am 1. April beginnt, plant die Jägerschaft Görzig eine Strecke von 20 Tieren bei Rotwild. Wildschweine sollen mit Blick auf die ASP weiterhin „mit der gebotenen Konsequenz“ bejagt werden. Rehe würden je nach Ermessen der einzelnen Pachtreviere bejagt, so der Vorsitzende.

Die Jägerschaft hatte auch Erfreuliches zu berichten. So sind zwei neue Mitglieder hinzugestoßen. Einer von ihnen ist der Görziger Landwirt Lothar Schulze. „Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, die Wildschäden zu reduzieren“, sagte der Görziger dazu.