Zeit für ein neues Möbelstück

Nancy Waldmann

Frankfurt (Oder) Auf dem alten Denkmalsockel am Carthausplatz sollte eigentlich jedes Jahr ein anderes temporäres Kunstwerk platziert werden. So sah es das Konzept ursprünglich vor, mit dem vor fünf Jahren begonnen wurde. Momentan steht mit dem „Kriegedenkmal“ das dritte Objekt in fünf Jahren da. 2014 war auf den verwaisten Sockel erstmals seit 1943 wieder ein Objekt gekommen. Einst hatte das Gefallenendenkmal „Hornblasender Germane“ gestanden – bis zu seiner Einschmelzung.

Das „Kriegedenkmal“ hatte Hannes Forster im April 2017 aus 400 Ziegelsteinen als runden Turm gemauert, der für die Kontinuität kriegerischer Auseinandersetzungen in Europa steht. Immer, wenn in einem der vergangenen 400 Jahre ein Krieg oder ein bewaffneter Überfall auf ein anderes Land stattfand, liest man die entsprechende Jahreszahl in einen Ziegel graviert. Steine ohne Jahreszahl stehen für Friedensjahre.

Nach bald zwei Jahren wäre es also an der Zeit für ein neues Möbel am Carthausplatz. Hannes Forsters letzter Stand ist, sein Kunstwerk solle bis Herbst 2018 stehen bleiben. Im Kulturausschuss habe es seither noch keine Sitzung zum Thema Carthausplatz gegeben, sagt Forster am Telefon. „Ich hatte einmal angeregt, mein Kriegedenkmal im Schulunterricht einzubinden. Aber das verlief im Sande“, sagt er. Die Kommunikation mit der Stadt laufe etwas schleppend, sagt er. Er wolle sich aber demnächst mal melden. Kora Kutschbach von der Pressestelle im Rathaus antwortet auf eine Nachfrage, dass das Vorhaben, jährlich ein wechselndes Kunstwerk auf dem Sockel auszustellen aufgrund „personellen Ausfalls“ im letzten Jahr nicht realisiert werden konnte. Es sei dementsprechend noch das Kunstwerk aus dem Jahr 2017 zu sehen. Es habe sich auch gezeigt, dass die ursprüngliche Idee, dass der jeweilige Kunstschaffende eine Nachfolge auswählt, sich nicht wie angedacht gestalte. Und: „An der Überarbeitung des Konzeptes wird gearbeitet“, so Kutschbach.

„Eigentlich müsste ich jetzt zwei neue Steine anmauern – für 2018 und 2019“, überlegt Hannes Forster. „Der Krieg in der Ukraine geht weiter.“