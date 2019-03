Lana ist ein wahrer Goldhamster

Carolin Methke

Rostock 250 Sportler aus 16 Vereinen nahmen den Weg in die Neptunschwimmhalle der Ostseestadt auf sich, um dort an den Wettbewerben des traditionellen Ostsee-Cups teilzunehmen. Ein besonderes Highlight dieses Wochenendes waren die sogenannten Superfinals am Sonnabend. Schwimmer der SSV PCK hatten viele Gründe zum Jubeln.

Die Schwedter waren diesmal mit einem großen Team nach Rostock gereist (Danke an die Eltern, die den Transport mit absicherten!). Die 29 teilnehmenden Oderstädter absolvierten insgesamt exakt 199 Einzelstarts und zeigten mit teilweise sehr deutlichen Leistungssteigerungen, dass sie auf dem besten Weg sind, sich für die Norddeutschen und Deutschen Jahrgangsmeisterschaften zu qualifizieren.

Neben den sogenannten Superfinals war es für die jüngsten Schwedter Aktiven aus der vierten Klasse der sportorientierten Erich-Kästner-Grundschule schon ein Höhepunkt, für mehrere Tage und mit Übernachtung zum Wettkampf zu fahren. Hinzu kam dann noch, dass sie teilweise ihren ersten Wettkampf auf der langen 50-Meter-Bahn absolvierten.

Da konnte es schon mal passieren, dass der eine oder andere aufgrund einer Disqualifikation um eine neue Bestzeit gebracht wurde. Dennoch gehört insbesondere den Sportlern Jonas Duckert, Marwin Ole Wendt, Marvin Mierach und Lana Brykczynski die Anerkennung für einen sehr guten Wettkampf.

Lana stach ganz besonders heraus: Mit Siegen auf allen Strecken, bei denen sie ins Rennen ging, sowie den dazugehörigen DSV-Kaderzeiten konnte das junge Talent der SSV PCK in Rostock eine sehr gute Visitenkarte abgeben. Deutschlandweit gehört sie damit aktuell zu den zehn besten Schwimmerinnen ihres Geburtsjahrgangs 2009. Glückwunsch!

Neben den sieben Goldmedaillen von Lana gab es weitere 20 Siege sowie 29 Silber- und 25 Bronzemedaillen, die mit auf die Heimreise genommen werden konnten. Die grün-weißen Vereinsfarben wurden also bestens präsentiert.

Genannt werden sollen an dieser Stelle alle Aktiven, die mit Podestplatzierungen glänzten: Kenneth Bock, Malte Engelmann, Tom Goslar, Jonas Kleinke, Sven Krämer, Carlo Krüger, Elias Lange, Marvin Mierach, Joey Radisch, Cedric Sasse, Marwin Ole Wendt, Lilien Bowitz, Marleen Brandt, Hanna Engelmann, Celine Fiege, Joan Jahnke, Leoni Karge, Sarah-Sophie Matern, Leni Müller, Lea Otto, Tabea Sasse, Lotte Schulz, Melanie Vierkant und Sally Wagner.

Finalplatzierungen erschwammen sich zudem Carlo Krüger, Marleen Brandt, Tabea Sasse und Leoni Karge. Große Anerkennung gilt Friederike Rotsch, die alle Starts mit persönlichen Bestzeiten beenden konnte und zweimal unter die ersten Zehn ihrer Wertungsklasse schwamm. Persönliche Bestzeiten erreichte auch Fiona Wacker.

Nächste Termine für Schwedter Schwimmer sind Mitte dieses Monats die Norddeutschen Masters-Meisterschaften in Braunschweig sowie am gleichen Wochenende der Pokalwettbewerb in Fürstenwalde sowie für Auswahlsmitglieder das Neptun-Schwimmfest in Kiel. Am 30. März steht dann im heimischen Aquarium das Frühlingsschwimmfest im Programm.