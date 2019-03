Oertel-Treffer entscheidet

Jörg Matthies

Angermünde (MOZ) Im zweiten von drei Heimspielen in Folge zum Auftakt der Landesliga-Rückrunde haben die Fußballer des Angermünder FC die Kicker von Schwarz-Rot Neustadt mit 1:0 bezwungen. Vorjahres-Torschützenkönig Martin Oertel erzielte das Tor des Tages bereits in der achten Minute.

Nur eine Partie haben beide Mannschaften in dieser Saison gegeneinander auf dem Platz bestritten, dennoch verbucht der AFC 6 Punkte und 3:0 Tore gegen die Neustädter. Zur Erinnerung: Am 2. Spieltag (1. September) verspäteten sich die Referees wegen eines Staus auf der Autobahn. Die Schwarz-Weißen, an diesem Tag ersatzgeschwächt angereist, zeigten – trotz Telefon-Festlegung der Unparteiischen, dass eine Stunde verspätet definitiv angepfiffen wird – keine Lust, darauf zu warten. Das Sportgericht urteilte: klare Unsportlichkeit, erklärte die Angermünder zum 2:0-Sieger und verpflichtete den Gegner, auch im Rückspiel auswärts antreten zu müssen.

Da war also einiges an psychologischem Zündstoff vorhanden. Sportlich ging es für die Platzherren darum, mit drei Punkten möglichst den unmittelbaren Abstiegsplatz zu verlassen.

Und da schlugen sie gleich mal sehr zeitig den richtigen Kurs ein: Manuel Bormann flankte präzise an den Torraum, wo sich Martin Oertel hochschraubte und unhaltbar per Kopf vollendete (8.) – damit hatte der 22-fache Torschütze der Vorsaison seit dem 15. September (Doppelschlag beim 2:1-Sieg beim FSV Babelsberg) endlich wieder einen Treffer erzielt. Zwei Minuten später kam ein zu kurz abgewehrter Eckball zu Oliver Boche, der aus 20 Metern scharf abzog, aber das Leder wurde gerade noch zur Ecke abgefälscht.

Die Gäste zeigten sich defensiv ziemlich desolat, sie produzierten zudem viele Fehlabspiele im Vorwärtsgang – nur: Die Platzherren gingen nicht mehr energisch genug aufs vielleicht schon vorentscheidende 2:0. So zeigte sich den rund 70 Zuschauern auf holprigem Geläuf ein zäher Abnutzungskampf insbesondere im Mittelfeld. Torgefahr strahlte fortan keines der beiden Teams – von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen – bis in die Schlussphase hinein mehr aus.

Oertels zu überhasteter Abschluss in einer 3:2-Situation (23.) und Ian Beckmanns im letzten Moment verlorenes Lauf-­duell bei einem Konter (42.) waren auf der einen Seite, Danny Blessins Volleyabnahme am langen Pfosten schon in der Nachspielzeit auf der anderen zu notieren. Nach der Pause umkurvte der in die Spitze geschickte Dominik Fuchs den Gäste-Keeper, wurde aber zu weit abgedrängt. Seine anschließende Flanke missglückte (51.). Dann wurde schon die 89. Minute geschrieben, als ein Konter Beckmann-Oertel mit Abschluss aus zu spitzem Winkel wieder als Möglichkeit gewertet werden durfte. Als David Paege aus zwölf Metern das Tor verfehlte (90.+2), waren die drei Heim-Punkte sicher.

Coach Matthias Kandula erhofft sich nun von seinem Team, dass es „eine kleine Serie startet“. Daheim gegen den FSV Babelsberg (5.), in Velten (3.) und gegen Einheit Perleberg (15.) wird dies sicher nicht so einfach.