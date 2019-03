HSC erzielt nur sechs Tore nach der Pause

Hubertus Rößler

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Brandenburgliga-Handballerinnen des HSC 2000 Frankfurt haben auch das vierte Spiel der Rückrunde verloren. Allerdings war die 21:22 (15:14)-Niederlage am Samstagabend gegen den VfB Doberlug-Kirchhain unnötig, da der HSC reihenweise Tormöglichkeiten liegenließ.

Michael Schuster stand auch Minuten nach dem Spiel noch fassungslos in der Sporthalle an der Sabinusstraße. Der Trainer des HSC 2000 rang regelrecht nach Worten, um das eben Erlebte zu erklären. „Wir haben uns schlecht bewegt, viele technische Fehler gemacht und die Bälle nicht ins Tor geworfen. So kannst du in der Brandenburgliga nicht gewinnen“, sagte Schuster nach der vierten Niederlage in Folge.

Dabei hatte seine Mannschaft engagiert begonnen und war mit 2:0 in Führung gegangen. Die Gäste aus Doberlug-Kirchhain kamen erst in der 6. Spielminute zu ihrem ersten Treffer. Anschließend entwickelte sich ein offenes Spiel, bei dem sich keines der beiden Teams absetzen konnte. Über die gesamte Partie kamen die Frankfurter nie über eine Zwei-Tore-Führung hinaus, der VfB lag sogar nur dreimal mit auch nur einem Tor in Front: beim 7:8 (15.), 12:13 (25.) – und eben zum Abpfiff.

In einer sehr fairen Partie – die Gastgeber blieben ohne eine einzige Zwei-Minuten-Strafen und auch gegen die Gäste wurden nur zwei Zeitstrafe ausgesprochen – kassierten die Frankfurterinnen allerdings kurz vor der Pause ein Gegentor in Überzahl (14:14/29.), trafen kurz darauf durch Lisa-Marie Busse aber immerhin zur knappen 15:14-Halbzeitführung.

Im zweiten Spielabschnitt dominierten dann die Defensivreihen mit starken Torhüterinnen auf beiden Seiten. Unzulänglichkeiten und Konzentrationsschwächen führten dazu, dass Frankfurt in der zweiten Halbzeit nur mickrige sechs Tore erzielte. Ohne erkennbare Ordnung und oft zu hektisch kam nur selten Torgefahr auf. Und wenn die HSC-Spielerinnen denn einmal trafen, wurden sie regelmäßig durch das Schiedsrichtergespann zurückgepfiffen, die einen Fuß der vermeintlichen Torschützin im Kreis gesehen hatten. So verpuffte ein Großteil der Offensivaktionen der Gastgeberinnen.

Gleichzeitig wurde die zuletzt angeschlagene Anita Tumaszyk im Frankfurter Tor immer stärker und ließ die Gäste-Angreiferinnen schier verzweifeln. So fielen insgesamt nach dem Seitenwechsel nur 14 Treffer. Der HSC 2000 hätte das Spiel ohne weiteres gewinnen können – ja müssen. Doch die Mannschaft verpasste es leichtfertig, beim Stand von 18:16 (38.), 19:17 (44.) oder 21:19 (56.) den Vorsprung auszubauen und das Spiel vorzuentscheiden. Im Gegenteil: Die Gäste erzielten in Person von Jana Herrmann in der Schlussphase binnen knapp zwei Minuten drei Tore in Folge und drehten den Spielverlauf damit auf den Kopf (21:22). Anschließend vermochten es die Gastgeberinnen nicht, binnen gut eineinhalb Minuten noch zum Abschluss zu kommen, so dass es bei der denkbar knappen und unglücklichen Niederlage blieb. Die Oderstädterinnen müssen im Jahr 2019 somit weiterhin auf ihre ersten Punkte warten. Zufrieden zeigte sich VfB-Trainer Holger Plumhoff: „Der Sieg war nicht mehr zu erwarten. Wir waren grippebedingt stark ersatzgeschwächt und mussten improvisieren. Die Mädels haben super gekämpft“, sagte der Gäste-Coach. Sein Gegenüber Michael Schuster sagte konsterniert: „Wir waren viel zu statisch. Es war ja nicht so, dass wir uns keine Chancen erarbeiten, aber wir verwerfen diese einfach zu oft. Durch die Niederlagenserie fehlt vielleicht auch ein Stück Selbstbewusstsein“, erklärte der HSC-Trainer.

An der mangelnden Unterstützung der Zuschauer konnte es nicht gelegen haben, schließlich waren mehrere Spieler des Fußball-Brandenburgligisten 1. FC Frankfurt nach ihrem Auswärtsspiel in Lübben direkt in die Sabinushalle gekommen und hatten dort mit Trommel und Sprechchören für Stimmung gesorgt. „Das ist super und pusht“, sagte Elisa Winkowski. Mit sechs Treffern war sie die beste Frankfurter Torschützin an diesem Abend. Eine Erklärung zu der schwachen Vorstellung der Mannschaft fand auch sie nicht. „Im Angriff hapert es im Abschluss. Der Ball muss einfach wieder ins Eckige. Wir müssen uns jetzt da wieder herausziehen, und das geht nur über den Kampf“, sagte die 24-Jährige.