1. FCF packt eine Schippe drauf

Hans Eberhard

Frankfurt (Oder) Die Fußballer des 1. FC Frankfurt haben nach der schwachen Heimpartie gegen den FSV Bernau (1:1) entsprechend reagiert und bei Grün-Weiß Lübben einen verdienten 2:0 (0:0)-Sieg gelandet. Die Frankfurter sind nun 13 Runden ungeschlagen und als Zweiter der Brandenburgliga dem Spitzenreiter TSG Bernau bis auf zwei Punkte auf den Fersen.

Co-Trainer Björn Keller, der den erkrankten Jan Mutschler vertreten musste, zeigte sich zufrieden. „Wir haben in der Woche Tacheles geredet, und das Team hat verstanden. Spielerisch und kämpferisch haben wir heute eine Schippe draufgepackt. Einer kämpfte für den anderen. Luft nach oben aber ist immer.“ Vor allem der Defensivverbund habe „gut gearbeitet“. Und der legte auch ohne die Gelb-gesperrten Erik Huwe und Tom Rasser den Grundstein für die hintenstehende Null. Nur 17 Gegentore in 17 Vergleichen sind der Bestwert des 16-er Feldes, ebenso das Torverhältnis (plus 22).

An beiden Innenverteidigern war kaum ein Vorbeikommen. Der 36-jährige Sebastian Ziajka und der halb so alte Ruven Bertel klärten meist schon vor dem Strafraum viele Angriffsaktionen der Grün-Weißen. Als Lars Wiedenhöft im Mittelfeld ein Fehler gegen Johannes Neubauer unterlief, sprang sofort der körperlich präsente Pole in die Bresche. Ein Handklatsch zwischen beiden – Sache erledigt (30.). Die Gäste waren immer auf der Hut, gewarnt durch den überraschenden 3:2-Erfolg der Lübbener bei der TSG.

Die Oderstädter schlugen die technisch feinere Klinge, gewannen die meisten Zweikämpfe. Einige ordentliche Ballstafetten über fünf, sechs Stationen auf engem Raum wurden allerdings nicht zu Ende gespielt. Vorn war Sandro Henning ständig in Bewegung. Sein Nebenmann Artur Aniol hatte ähnlich wie Flankengeber John Lukas Sauer einen großen Aktionsradius, blieb diesmal aber glücklos. Sein Kopfball tanzte auf der Lattenoberkante (43.). Im rechten Mittelfeld zerrte der flinke, freilich nicht fehlerlose Bill Seiring (18) bei zahlreichen Vorstößen an den Abwehrketten, sorgte als Ersatz für den erkrankten Kreativmann Robin Grothe für einige Eckbälle.

Erst nach dem Seitenwechsel krönten die Roten ihre Bemühungen nach Standards. Einen Sauer-Eckstoß von rechts wehrte Lübbens Torwart zu kurz ab. Der frei stehende Henning bedankte sich für die Vorlage zu seinem siebten Saison-Treffer (51.). Ähnlich der zweite Treffer: Einen Sauer-Flankenball ließ der Schlussmann fallen, Ziajka drückte die Kugel über die Linie (84.).

Spielerisch waren die Spreewälder unterlegen. Sie hatten viele ungenaue Pässe zu beklagen und versuchten bis zum Schluss, das Manko mit Eifer, Kampfkraft und einer gewissen Robustheit zu kompensieren. Große Torchancen erarbeiteten sie sich nicht. Was zu halten war, hielt Damian Schobert: einen Fallrückzieher (47.) und einen Schuss von Peer Gützow (90 +2).

Axel Geislers Kommentar: „Wir sind zwar erst bei 70 bis 80 Prozent des Potenzials, aber die Mannschaft hat nach der zuletzt berechtigten Kritik wenigstens eine positive Reaktion gezeigt und eine schwere Auswärtsaufgabe gelöst.“ Und der immer kritische Sportliche Leiter des 1. FCF merkte an: „Wir wissen ganz genau, weshalb wir uns trotz der jüngsten Erfolgsserie weiter in Bescheidenheit üben müssen.“ Vielleicht auch ein mahnender Fingerzeig darauf, dass andere Spitzenteams wie TSG Bernau oder Neuruppin keines ihrer zwei Rückrundenspiele gewinnen konnten. Das macht die nächste Hürde für die Frankfurter beim Tabellendritten MSV in der Fontanestadt eher noch höher.