Hilgers trifft dreifach beim 5:1-Auswärtssieg

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der FC Eisenhüttenstadt nimmt in der Fußball-Brandenburgliga-Rückrunde Fahrt auf. Er landete mit dem 5:1 (3:0) bei Oberliga-Absteiger Grün-Weiss Brieselang den zweiten Sieg in Folge. Nach einem ähnlichen Auswärtserfolg müssen die Eisenhüttenstädter Anhänger eine Weile zurückblicken. Im Oktober 2017 hatte der FCE sich beim späteren Absteiger Eintracht Miersdorf/Zeuthen mit 5:2 durchgesetzt und damals eine Erfolgsserie eingeleitet, die schließlich zum knappen Klassenerhalt geführt hatte. Das haben die Verantwortlichen beim Hinrunden-Letzten erneut vor, der nach diesem Dreier seinen Nichtabstiegsrang gefestigt hat.

Laut Gäste-Trainer Andreas Schmidt hatten die Brieselanger in den ersten 20 Minuten einige Feldvorteile gehabt, jedoch daraus keinen Nutzen ziehen können. Doch die Eisenhüttenstädter hatten frühzeitig angedeutet, dass sie sich in dieser Partie keineswegs nur hintenreinstellen wollen. So hatte der erneut im Sturm aufgebotene Routinier Carsten Hilgers bereits in der Anfangsphase zwei Chancen (3., 17.) und auch für Jens Brüllke hatte sich eine Einschussmöglichkeit (15.) ergeben.

Nach 20 Minuten hatten die Eisenhüttenstädter laut Schmidt schließlich das Spiel kontrolliert. „Das war eine taktisch-disziplinierte Vorstellung. Die Spieler sind richtig in die Zweikämpfe gegangen, unsere Fehler sind anfangs nicht bestraft worden“, urteilt Schmidt.

So gingen die Gäste nach einer knappen halben Stunde durch Hilgers in Führung. Georges Florent Mooh Djike hatte einen Fehlpass von Alexander Greinert genutzt und für Hilgers vorgelegt. Nachdem wenig später Christian Siemund, der laut Schmidt an allen erfolgreichen Offensivaktionen beteiligt war, noch vergeben hatte, traf zwei Minuten später Maciej Ossowski zum 2:0. Torwart Eike Doht hatte die scharfe Hereingabe des Polen unterschätzt. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff legte Mooh Djike mit einem Lupfer über den Schlussmann sogar zum 3:0 nach.

In der zweiten Halbzeit wollten die Gäste die Partie clever runterspielen, ohne dabei in größere Bedrängnis zu geraten. Nach einer guten Stunde hätte Michel Becker, der zusammen mit David Steinbeiß als Manndecker-Duo keine Zweikämpfe verlor, sogar auf 4:0 erhöhen können. Stattdessen gelang unmittelbar darauf Tom-Melvin Schmidt das 1:3. Doch bevor die Gastgeber überhaupt die Chance hatten, irgendwelche Hoffnungen zu hegen, erhöhte mit Wiederanstoß Hilgers auf 4:1. Damit war die Vorentscheidung gefallen. Nachdem Mooh Djike (72.), Christoph Krüger (82.) noch vergaben, erhöhte Hilgers mit seinem dritten Treffer noch auf 5:1. In der Schlussphase hätte der für ihn eingewechselte Hermann Wamba Tsafack sogar das 6:1 erzielen können.

„Nach der Pause haben wir uns zunächst hinten reindrücken lassen, doch glücklicherweise nach dem Briesener Treffer sofort geantwortet. Nach dem zweiten Dreier in Folge heißt es weiter arbeiten, arbeiten, arbeiten. Auf uns wartet jetzt mit TuS Sachsenhausen eine der spielerisch stärksten Mannschaften der Liga, die auch recht stabil spielt“, sagt Schmidt. An das letzte Aufeinandertreffen in Eisenhüttenstadt verbindet die Anhänger gute Erinnerungen. Am 1. Mai 2018 hatte sich der FCE mit 4:3 durchgesetzt.