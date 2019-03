Remis mit Freud und Leid

Dirk Schaal

Bernau (MOZ) Völlig unterschiedlich war die Stimmungslage nach dem 2:2 im Barnim-Derby der Fußball-Brandenburgliga zwischen Einheit Bernau und Union Klosterfelde. Während Union ausgelassen feierte, waren die Bernauer am Boden zerstört.

Gleich mehrere Ausfälle mussten die Gäste verkraften. Tobias Marz, Michael Laletin und Raif Yaman nahmen zudem angeschlagen zunächst nur auf der Bank Platz. Auch die Platzherren hätten sicher gern noch den ein oder anderen Spieler dabei gehabt.

Die Anfangsphase gehörte den Gästen. Früh setzten sie Einheit unter Druck, die eigentlich mit sicherem Spiel die Klosterfelder aus der Reserve locken wollten. Steven Nowark setzte sich auf der rechten Außenbahn durch, seine Flanke in den Strafraum senkte sich zum langen Pfosten, doch Lukas Bianchini konnte den Ball per Kopf nicht aufs Tor bringen (7. Minute). Was sonst nie zu hören ist, erstaunte fast alle Besucher des Sportplatzes am Wasserturm, vom nahen Rehberge war gleich doppelter Jubel zu hören, der FSV Bernau führte 2:0 gegen Neuruppin.

Tore waren auf dem Sportplatz am Wasserturm noch in weiter Ferne. Viel spielte sich im Mittelfeld ab, klare Torchancen war Mangelware. Eine Ecke von Maximilian Walter erreichte Jörn Wemmer am langen Pfosten, doch der Winkel war viel zu spitz (17.). Ein Doppelpass von Nowark und Bianchini bis in den Bernauer Strafraum war schön anzusehen, doch es blieb brotlose Kunst (22.). Schön heraus gespielt war auch das 1:0 für Einheit. Ricky Ziegler eroberte sich den Ball auf der linken Seite, Doppelpass mit Volkan Altin und dann schob Ziegler den Ball zu Wemmer in Richtung Elfmeterpunkt. Wemmer tanzte noch einen Gegenspieler aus und vollstreckte flach (26.). Klosterfelde schloss in der Folge zu ungenau ab, umTorgefahr erzeugen zu können. Einheit hatte schon gute Möglichkeiten. Die beste hatte der freistehende Wemmer, vor dem Union-Keeper Dennis Tietz beim Rauslaufen Kopf und Kragen riskieren musste, um das fast sichere 2:0 zu verhindern (43.).

Kurz nach dem Wechsel gab es reichlich Diskussionen auf und neben dem Platz. Die Bernauer Martin Lange und Walter verfolgen den durchgebrochenen Bianchini in den Einheit-Strafraum. Der Unioner fiel und Schiri Tobias Starost zeigte sofort auf den Punkt. Während er ein Schubsen sah, sein Assistent von einem klaren Beinstellen sprach, beteuerten die Bernauer, überhaupt kein Foulspiel begangen zu haben. Den Elfmeter versenkte Bianchini sicher (49.). Fast schon trotzig sah es wenig später auf der Gegenseite aus, als Walter mit dem Ball an der Strafraumgrenze spazierte und aus halblinker Position voll abzog. Der Ball zappelte im Netz (51.). In der Folge war das Spiel klar in der Hand der Hausherren. Gute Chancen, wenn auch keine hundertprozentigen, erarbeiteten sie sich. Dagegen hatte Einheit-Torhüter Niklaas Seifarth wenig Grund zum Eingreifen. Erst mit Raif Yaman, kam in der 65. Minute für Jerome Ehweiner, war wieder Bewegung im Klosterfelder Angriffsspiel. Als alle Messen schon gesungen schienen, setzte sich der Klosterfelder Mathias Klotsche auf links durch. Seine präzise Hereingabe brachte Bianchini scharf aufs Tor, doch Seifarth parierte großartig – nur zu kurz. Der heranstürmende Yaman hämmerte aus zehn Metern den Ball ins Netz – 2:2 in der 92. Minute.

Nach einer Klosterfelder Jubelarie war sich Union-Coach Gerd Pröger sicher, dass das Unentschieden völlig verdient war. „Wir haben zwei Mannschaften auf Augenhöhe gesehen, von denen keiner den Sieg verdient hätte. Ein Kompliment an meine Mannschaft, die ersatzgeschwächt nie aufgesteckt hat und bis zum Ende um den Punkt gekämpft hat.“ So trist das Grau nach Spielende am Nachmittags­himmel grüßte, ein mürrischer Bernauer Trainer Nico Thomaschewski konnte das noch um Längen toppen. „Man könnte jetzt viel erzählen, dass der Elfmeter keiner war und wenn doch, hätten wir mindestens auch einen bekommen müssen. Aber im Endeffekt haben wir die Tore nicht gemacht und spät noch die Quittung dafür bekommen. So ist Fußball.“