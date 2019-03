Preussen knackt die harte Nuss

Ulrich Gelmroth

Blankenfelde Mit einem couragierten Auftritt beim BSC Preußen Blankenfelde-Mahlow hat Preussen Eberswalde beim 1:0 seinen fünften Auswärtsdreier in der Fußball-Brandenburgliga eingespielt. Dabei war der derzeitige Tabellenletzte eine harte Nuss, die die Eberswalder knacken mussten.

Das Spiel hielt, was der Eberswalder Spielertrainer Marcin Dymek seinen Spielern schon vor dem Anpfiff prophezeit hatte. Der BSC ist stärker als sein derzeitiger letzter Tabellenrang. So war es dann auch. Die Heimelf stand sehr kompakt, spielte ein 4-3-3-System und orientierte sich darauf, die Angriffsflut der Gäste unter Kontrolle zu bringen. Besonders den beiden Preussen-Stürmern, Chinonso Okoro und Tomasz Bejuk, galt ihre Aufmerksamkeit. Denn beide strahlten sofort Torgefahr aus, hatten die Führung (13./16.) früh auf dem Fuß. Dann zwei weitere klasse Spielzüge der Preussen, die deren Dominanz verdeutlichten. Jedoch fand Florian Groß im blendend reagierenden BSC-Keeper Tim Kuper (26.) seinen Meister. Kurz darauf vereitelte Verteidiger Sascha Sümnik einen Torerfolg von Okoro nach einem Musterpass von Nick Lange (29.). Auf der Gegenseite prüfte BSC-Verteidiger Pascal Maschmann erstmals Gästetorwart Lennard Peter (34.). Zudem viel Glück für die Eberswalder, als Patrick Engelmann das Leder an den Pfosten setzte und Patrick Habler den Nachschuss unbedrängt übers Gebälk (35.) hämmerte. Torlos wurden die Seiten gewechselt.

Wieder setzte Preussen die ersten Akzente. Steven Zimmermann aus der Distanz und Okoro per Kopfball fanden im BSC-Keeper ihren Bezwinger. Zudem wurde ein platzierter Torschuss von Okoro auf der Linie geklärt (50.). Dann endlich die Erlösung. Steven Zimmermann schickte Benedict Richter auf Linksaußen los. Preussens Neuzugang flankte vors Tor, wo Okoro unhaltbar zur 1:0-Führung (60.) einschob. Bereits der 15. Saisontreffer für Preussens Goalgetter, der die Torjägerliste der Liga damit allein anführt.

Sofort drängte Preussen auf den nächsten Treffer. Verteidiger Maschmann verhinderte auf der Linie gegen Nick Lange (62.) einen solchen, wie wenig später die Abseitsfahne beim zweiten Treffer von Okoro. Eine hauchdünne Entscheidung. BSC-Trainer Mirko Schult reagierte, brachte mit Jasper Belz einen weiteren Stürmer. Das Spiel der Gastgeber nahm damit Fahrt auf und es häuften sich die BSC-Angriffe. Zudem zeigten sich bei einigen Preussen erster Kräfteverschleiß. Doch mit viel Disziplin spielte Preussen die Minuten runter. Dann zeigte die letzte Minute an. Und in dieser wechselte Preussen noch zweimal ein, was dann vier Minuten Nachspielzeit bewirkte. Und die Letzte davon hatten es dann noch einmal richtig in sich. Erst landete ein von der Mittellinie vors Tor geschlagener Freistoß auf dem Kopf von Stürmer Marc-Robert Borowski. Dessen platzierten Kopfball aus vier Metern spitzelte der Eberswalder Torwart Peter im Flugmodus über die Querlatte, hielt die 1:0-Führung (93.) fest. Ecke. Diese wurde noch ausgeführt. Der Ball flog auf den langen Pfosten, wo Stürmer Belz hochstieg und ins lange Eck einköpfte. Aber nur fast. Denn Spielertrainer und Abwehrchef Marcin Dymek reagierte fantastisch, köpfte das Leder noch von der Torlinie (94.) – und darauf war endlich Schluss.

„Wir haben wie gegen Oranienburg heute stark verteidigt, am Ende uns aber nicht mit einem Punkt belohnt“, monierte enttäuscht BSC-Trainer Schult die erneute Niederlage in Angesicht der doch vorhandenen Topchancen. „Es war ein intensives Spiel, in dem wir es versäumt haben, sofort nachzulegen. Wir befinden uns auf einem guten Weg, hoffen gegen den Werderaner FC am Samstag zu Hause auf weiteren Punktezuwachs“, so das erste Fazit von Spielertrainer Dymek, der sichtlich ausgepowert wirkte.