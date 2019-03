Lok Bernau legt ordentlich vor

Ricardo Steinicke

Bernau Im ersten Spiel der Achtelfinalserie gegen die OrangeAcademy Ulm in den Play-offs der 2. Basketball-Bundesliga ProB setzte sich der SSV Lok Bernau mit 96:83 durch. Aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung ragte Quadir Welton am Ende mit 27 Punkten sowie 15 Rebounds heraus.

Lange fieberten Fans und Mannschaft den Playoffs entgegen. Pünktlich um 19 Uhr begann das erste Spiel in der K.-o.-Serie zwischen den Bernauer Basketballern und der OrangeAcademy Ulm. Das Nachwuchsteam aus dem Süden reiste nur mit acht Spielern an. Einige Leistungsträger der Schwaben spielten in einem Aufstiegsduell in der Regionalliga. Bei Lok fehlten die Verletzten Quinten Post und Hendrik Drescher. Franz Wagner war mit Alba Berlin bei den Skyliners Frankfurt in der BBL im Einsatz.

Die ersten Punkte nach dem Sprungball gehörten direkt den Gästen. Das 2:0 für Ulm durch Till Pape war dann aber auch die einzige Führung des Abends für die OrangeAcademy. Bernau zeigte, angeführt von Kapitän Robert Kulawick, viel Mut von der Dreierlinie und wurde dafür auch belohnt. Nach zwei Kulawick-Dreiern, feuerte sich auch Jonas Mattisseck warm (11:7, 3. Minute). Zwei weitere umjubelte Dreier versenkte Kulawick noch im ersten Viertel. Beide Teams boten den fast 700 Zuschauern in der Erich-Wünsch-Halle guten Offensivbasketball.

Den 10 Punkte Vorsprung der Bernauer aus dem ersten Viertel knabberte Ulm im zweiten Durchgang ab. Till Pape war von den Brandenburger Hausherren nur schwer zu kontrollieren. 31 Punkte erzielte der 21-jährige Ulmer insgesamt. Mit seinem Dreier verkürzte zwischenzeitlich auf nur noch 41:39 (15. Minute). Und wieder fand Bernau die Antworten aus der Distanz. Bennet Hundt, Robert Kulawick und Jonas Mattisseck stellten mit einem 9:0-Lauf den Vorsprung wieder in den zweistelligen Bereich (50:39, 17. Minute). Quadir Welton besorgte dazu die komfortable 56:42 Halbzeitführung.

Nach dem Seitenwechsel hielt Bernau die Schwaben auf Distanz. Die Führung hielt den Angriffsbemühungen der OrangeAcademy stand und bewegte sich fast immer im zweistelligen Bereich. Am Ende ging Lok Bernau mit einem 96:83 Heimsieg in der Playoff-Achtelfinalserie in Führung. Bei den Brandenburgern punkteten fünf Spieler zweistellig. Quadir Weltion legte mit seinen 27 Punkten und 15 Rebounds eine persönliche Saisonbestmarke auf. Bei Ulm wussten neben Till Pape, Malik Kudic und Eric Davis jr. (beide 19 Punkte) zu überzeugen.

Lok-Coach René Schilling: „Dieser erste Sieg in der Serie war enorm wichtig. Bei Ulm fehlten heute einige wichtige Spieler. Von daher wird das Spiel in Ulm nochmal deutlich schwerer und wir werden uns steigern müssen.“

Spiel zwei in der Play-off-Serie zwischen Lok Bernau und der OrangeAcademy findet am kommenden Sonntag in der Kuhberghalle Ulm statt (Spielbeginn 15 Uhr). Mit einem weiteren Sieg kann Lok die Best of Three-Serie vorzeitig beenden. Gewinnt Ulm, kommt es am 16. März zum entscheidenden dritten Spiel in Bernau.