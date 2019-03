Pneumant II landet wichtigen Auswärtssieg

Gerald Stamm

Fürstenwalde Nach zwei Niederlagen in Folge hat die BSG Pneumant Fürstenwalde II in der Tischtennis-Landesliga Ost das Auswärtsspiel beim TTC Finow II mit 8:6 gewonnen und wahrte damit im Aufstiegsrennen den Anschluss an das Spitzenduo Motor Hennigsdorf und Rotation Leegebruch.

Die Gäste hatten ihre Doppel umgestellt und so versucht, der jüngsten Misere entgegenzuwirken. Dies gelang zumindest der Paarung Stamm/Musehold mit einem 3:1 (11:5, 13:15, 11:9, 11:7) über Toll/Kolling. Bloßé/Lorenz hatten ihre Chancen gegen Buchwald/Petereit, mussten sich aber nach durchaus knappen Sätzen 1:3 geschlagen geben (-9, 9, -8, -9).

Ausgeglichen ging es weiter. Steffen Musehold konnte sein Einzel gegen die Nummer Eins des Gastgebers, Johann Toll, noch drehen (-6, 9, 11, 9), Gerald Stamm fand gegen Benjamin Buchwald kein probatesMittel, haderte zu sehr mit dem Ball und unterlag glatt (-7, -9, -7). Kapitänin Gina Lorenz verlor den ersten Satz gegen Thilo Petereit mit 14:16 noch äußerst unglücklich, ließ dann aber nach (-9, -4). Robert Bloßé egalisierte mit einem glatten 3:0 (11, 6, 7) gegen Thomas Kolling zum 3:3-Zwischenstand.

Stamm ging gegen Toll ruhiger zu Werke und gewann in drei (7, 12, 5), Musehold konnte gegen Buchwald eine 2:0-Satzführung nicht nach Hause bringen (9, 9, -9, -7, -6). Bloßé rang Petereit nieder, der ständig angriff, während der Fürstenwalder aus der Ballonabwehr heraus die Punkte machte (-14, 9, 9, -6, 9). Gina Lorenz agierte auch gegen Kolling unglücklich, war am Ende zu sehr mit sich selbst beschäftigt (-11, -5, -4) – 5:5.

Es knisterte gewaltig, alles deutete auf ein Unentschieden hin. Aber Stamm hatte gegen den völlig erschöpften Petereit leichtes Spiel (2, 4, 7). Zwar zollte auch Bloßé dem vorangegangenen harten Fight Tribut und unterlag Toll mit 1:3 (-7, 8, -8, -6). Als jedoch Lorenz den bis dato ungeschlagenen Buchwald in beeindruckender Manier niederkämpfte (11, 8, 9), standen die Zeichen für Pneumant II auf Sieg – und unter dem Jubel seiner Mannschaftskameraden behielt Musehold in seinem ersten Duell mit Kolling die Nerven, gewann deutlich mit 3:0 (8, 7, 6) und bescherte den Spreestädtern den so wichtigen 8:6-Auswärtserfolg, mit dem die Gäste ihren dritten Platz festigten und zudem den TTC Finow II auf Distanz hielten.