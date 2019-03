Schulz-Elf feiert 4:0-Frühlingsfest

Udo Plate

Waldsieversdorf (MOZ) Im vierten Anlauf feierten die Landesliga-Fußballer der SG Concordia Buckow/Waldsieversdorf den ersten Erfolg gegen die Elf von Grün-Weiß Rehfelde. Die Mannen von Erfolgscoach Dennis Schulz behielten nach 90 intensiven Minuten mit 4:0 (1:0) die Oberhand.

Dabei erlebte Bernd Miserius, der Vizechef des Fußballkreises Ostbrandenburg weilte unter den knapp 300 Zuschauern, eine zerfahrene, höhepunktarme und von Zweikämpfen geprägte erste Halbzeit. Da fußballerisch zunächst nicht wirklich viel zusammenlief, versuchten sich die Akteure in körperbetonter Spielweise. Glück für Buckows übermotivierten Benjamin Zwerschke, dass der Unparteiische Anthony Röhle Gnade vor Recht ergehen ließ und sein übertrieben hartes Foulspiel nur mit „Gelb“ bestrafte (28.). Seine prompte Auswechslung darf der Blondschopf getrost als Maßnahme zur Vermeidung eines drohenden Platzverweises verstehen. Torraumszenen blieben auch in der Folgezeit Mangelware, ehe ein Kopfballtreffer von Jonas Ehm kurz vor dem Pausengang für die schmeichelhafte Führung der Heimelf sorgte.

Nach dem Wiederanpfiff überschlugen sich dann allerdings zu Beginn die Ereignisse. Die Gastgeber kamen mit einer unglaublichen Energie aus der Kabine und überrollten die Rehfelder förmlich. Angetrieben vom überragenden Stabilisator und Spielgestalter Sirko Neumann hielten die Platzherren die Gäste zu Beginn des zweiten Durchgangs komplett aus dem Spiel. Lediglich Rehfeldes Schlussmann Kevin Mattern hielt seine Mannschaft zunächst noch über Wasser und machte selbst die hochkarätigsten Concordia-Möglichkeiten mit großartigen Paraden zunichte.

Doch gegen den Doppelpack des starken sowie permanent torgefährlichen Bartoz Barandowski war dann aber auch Mattern absolut chancenlos. In der 54. Minute bugsierte der flinke polnische Angreifer das Spielgerät zum 2:0 in die Rehfelder Maschen. Es lief weiterhin rund bei den Gastgebern und abermals netzte Barandowski ein. Das Laufduell mit Sebastian Mentz entschied der Pole für sich, um auch den ihm entgegenstürmenden Mattern mit einem gefühlvollen Lupfer zum 3:0 zu überwinden (58.).

In der Folgezeit versuchte Rehfelde alles, um in die fraglos verkorkste zweite Halbzeit zu kommen. Doch sowohl Robert Krebs (69.) als auch Bledar Mahmuti sowie Maximilian Wolchow scheiterten in aussichtsreicher Position an Buckows Torsteher Julius Meinhold. So blieb der Schlussakkord Barandowski vorbehalten. Der Angreifer verwandelte einen von Wolchow an Max Nürbchen verursachten Strafstoß zum 4:0-Endstand. Zudem bejubelte der Stürmer mit seinem dritten Tor einen lupenreinen Hattrick.

„Glückwunsch an Buckow, das verdient gewonnen hat. Ich hätte mir nur einen Schiedsrichter mit mehr Erfahrung in solch einem brisanten Duell gewünscht“, lautete das Fazit von Rehfeldes Trainer Helmut Fritz.

„In der ersten Halbzeit haben wir ängstlich agiert und sind zu einer wahrlich glücklichen Führung gekommen. Im zweiten Durchgang haben wir uns den Heimerfolg gegen eine zu keinem Zeitpunkt aufsteckende Rehfelder Truppe dann aber redlich verdient“, bilanzierte ein sichtlich erleichterter Concordias Coach Dennis Schulz.