Nachwuchs der Feuerwehr bei der Stafette der Hilfsbereitschaft

Wolfgang Gumprich

Gransee Nur Sieger kennt die Stafette der Hilfsbereitschaft, zu der sich am Sonnabend insgesamt 160 Kinder und 68 Betreuer an der Feuerwache in Gransee trafen. Die Jungen und Mädchen kamen von den Feuerwehren des Amtes Gransee, aus Fürstenberg, Zehdenick und Liebenwalde. Das DRK war mit seiner Jugend aus Gransee vertreten.

Acht Stationen hatten sich die Verantwortlichen um Wehrführer Marvin Pahlow auf einem viereinhalb Kilometer langen Rundkurs um Gransee ausgedacht. Dort ging es unter anderem darum, aus einem Baum eine zuvor angesagte Menge auszusägen. Die Feuerwehr Zehdenick hatte einen Parcours mit Atemschutzträgern aufgebaut, bei der Feuerwehr Gransee mussten die Jungen und Mädchen Kisten stapeln, bei der Polizei ging es um Fragen rund um Ermittlungen.

„Wichtig ist uns, dass die Kinder der unterschiedlichen Feuerwehren sich kennenlernen, damit sie sich später beim Einsatz kennen und wissen, dass sie sich aufeinander verlassen können“, sagt Pahlow.