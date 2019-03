Im Vergleich zum Studium ist das hier Pillepalle

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Die Gaußrunde erlebte am Freitag einen kleinen Rekord. Zwölf ehemalige Schüler, so viele wie noch nie, waren der Einladung gefolgt, heutigen Schülern etwas über das Studieren und ihr Studium zu berichten. Es gab spontan sogar 16 Zusagen, verriet Biologie- und Chemie-Lehrerin Ines Holzenburg, die das Treffen seit 13 Jahren organisiert. Sie will damit für Studien der Naturwissenschaften werben. Ihre heutigen Schützlinge sollen dabei auch praktische Tipps für Studienwahl und Studium bekommen.

Diesmal dabei waren Studierende der Fachrichtungen Maschinenbau, Sicherheit und Strahlenschutz, Materialwissenschaft, Elektrotechnik, Physik, Finanzwesen, Werkstoffkunde, Medizin sowie von Zoll und Bundeswehr dabei. Mehrere davon studieren dual, arbeiten während des Studiums in Firmen wie Fabian (21) bei Leipa, verdienen damit während des Studiums und können die Theorie aus dem Hörsaal sofort in der Praxis anwenden, was alle dual Studierenden als Vorteil beschrieben. Doktorant Lukas schilderte die Vorteile für Job und Geldbeutel, nach dem Studium einen Doktor zu machen. Anne konnte von ihrem abgeschlossenen Studium und als selbstständige Projektantin beisteuern. Ganz frisch im zweiten Semester trauten sich Sarina und Jenny, voriges Jahr noch Schüler in der Gaußrunde, von ihrem Studium Humanmedizin zu erzählen.

Schüler fragten die Ehemaligen, wie sie ihre Studienrichtung gefunden hätten, ob neben dem Studium noch Zeit für Freizeit bleibt und ob Abitur oder Studium schwerer sei? Da musste Tom vom Zoll lächeln. „Wir saßen ja auch mal auf Euren Plätzen. Aber glaubt mir, Bioklausur und Abitur, das war Pillepalle im Vergleich zum Studium.“ Es hagelte Tipps auf die Schüler: Praktika nutzen, Online-Selbst-Tests der Unis zur Studienwahl, Modulhandbücher, Tage der offenen Tür. „Alles mitnehmen, was es kostenlos gibt“, bekräftigte Ines Holzenburg

Bei den Schülern kam die Gaußrunde super an. Isabell verriet, dass sie wie die meisten noch nicht wisse, was sie studieren soll und sich unsicher sei, ob vielleicht Medizin das Richtige sei. Linda ging es ähnlich. „Eventuell Jura, aber ich weiß noch nicht genau.“ Zumindest Zutrauen hat ihnen die Runde vermittelt, das zu wagen, was sie wirklich am liebsten machen. Den Rat gaben durch die Bank weg alle ehemaligen Gaußianer.

Ihre große Bereitschaft, zur Gaußrunde an ihre alte Penne zurückzukehren, liegt auch am neuen Termin, der erstmals bewusst in den Semesterferien angesetzt war und nicht am ersten Freitag im Jahr. Da hatten viele Studierende, die gerade über die Feiertage zu Hause gewesen waren, oft keine Zeit für eine erneute Heimfahrt.