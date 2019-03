Insekten brauchen blühende Wiesen

Kai-Uwe Krakau

Ahrensfelde Mit dieser Resonanz hatte niemand gerechnet – weit mehr als 30 Ahrensfelder waren am Sonnabend zur Informationsveranstaltung zu Blühwiesen und Insektenschutz in das Seniorenzentrum gekommen. Bürgermeister Wilfried Gehrke (CDU) freute sich und betonte, dass die Gemeinde bei diesem Thema bereits weiter ist als andere Kommunen. Einzelne Blühwiesen gebe es bereits, neue Flächen sollen hinzukommen. Im Haushalt von 2019 hat die Kommune dafür 40 000 Euro bereitgestellt. Jeweils rund 20 000 Euro sollen es in den nächsten Jahren sein.

Kerstin Pahl stellte anschließend die Arbeit des Vereins „Blühwiesen-Beelitz“ vor. Sie hatte ihn 2015 gemeinsam mit ihrem Mann Lutz gegründet. „Rund 95 Prozent der Bestäubungsleistungen werden durch Wildbienen erbracht“, nannte Kerstin Pahl eine beeindruckende Zahl. Die Insekten seien jedoch aus verschiedenen Gründen gefährdet, einige sogar vom Aussterben bedroht. „Wir brauchen mehr Blühwiesen“, betonte die Expertin und zeigte sich hoffnungsvoll. „Das Thema ist in der Gesellschaft angekommen“. Pahl riet, „wilde Ecken“ einfach stehen zu lassen, nicht zu oft zu mähen. Auch die Städte und Gemeinden könnten ihren Beitrag leisten. Man müsse einfach das Mahd-Regime ändern, den Mut zu höheren Beständen haben und das den Bürgern auch erklären.

Aber auch die Gartenbesitzer könnten etwas tun. Beispielsweise eine Benjeshecke anlegen, Kräuterbeete blühen lassen oder heimische Pflanzen mit Pollen und Nektar in die Erde bringen. „Eine Wildrose ist besser als eine Zuchtform“, erklärte die Vereinsgründerin.

Kerstin Pahl wies auch auf die Bedeutung der Zusammenarbeit mit Landwirten hin. Seit drei Jahren versuche man bereits, sie für Blühstreifen zu begeistern. Das Ergebnis sei durchaus positiv, viele stellten inzwischen Flächen unentgeltlich zur Verfügung.

Peter Stock, Gemeindevertreter und einer der Initiatoren für das „Blühwiesen“-Projekt in Ahrensfelde, appellierte an die Zuhörer, über das Thema mit den Nachbarn zu sprechen. „Die Akzeptanz in der Einwohnerschaft ist äußerst wichtig“, so der Vorsitzende des Kultur- und Sozialausschusses.

Winfried Wolf hatte das bereits getan. Er freut sich nun, dass sein Nachbar die Brennnessel an der Grundstücksgrenze wachsen lässt. Zugleich schlug der Ahrensfelder vor, dass man die Grundschüler doch für den Bau von Insekten-Hotels begeistern könnte.

Deutliche Kritik gab es in der Diskussion an zugezogenen Mitbürgern, die „dem Rasen schon mal mit der Nagelschere zu Leibe rücken“.