Endstation für Autos und Fahrradfahrer

Sophie Schade

Mühlenbeck Kein Durchkommen in der Liebenwalder Straße: Auf dem Abschnitt zwischen den Autobahnauffahrten zur A10 rollten am Wochenende nur Baustellenfahrzeuge, während an der Brücke gearbeitet wurde, unter der die Liebenwalder Straße durchführt. Der Abschnitt war von Freitagabend bis Montagmorgen um 5 Uhr gesperrt.

Die Bauarbeiten waren als Vorbereitung auf die sechsspurige Erweiterung der Autobahn notwendig. Eine Auf- und Abfahrt von der A10 war aber grundsätzlich möglich. Wer beispielsweise aus Mühlenbeck und Schildow kommend auf die Autobahn Richtung Hamburg fahren wollte, wurde über die Anschlussstelle Birkenwerder umgeleitet. Auch Autofahrer aus Richtung Summt, die in Richtung Frankfurt/Oder fahren wollten, mussten den Umweg über Birkenwerder in Kauf nehmen. Für Radfahrer und Fußgänger war jedoch an der Baustelle Schluss, für sie gab es keine Umleitung.