CDU hat zum Kita-Neubau viele Fragen

Christian Schönberg

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Die CDU hat massiven Aufklärungsbedarf bei der entstandenen Kostenlücke für den Neubau der Kreis-Kita „Li-La-Sausewind“ und dem Arbeitslehre-Gebäude der Pestalozzischule angemeldet. Das stellte sie in einer Erklärung vom Sonnabend klar.

Der Landkreis hatte bei der Sitzung des Bildungs-, Kultur- und Sportausschusses erhebliche Mehrkosten bei den Bauvorhaben angekündigt. Insgesamt müssen 1,8 Millionen Euro im Haushalt umgeschichtet werden, um das Loch zu stopfen (RA berichtete). „Da bleibt für unsere Kreistagsfraktion eine Vielzahl an Fragen offen“, teilte der Chef der Fraktion, Sebastian Steineke, mit: „Es reicht uns nicht aus, im Kreis- und Finanzausschuss lediglich die Frage zu klären, aus welchen Positionen die jetzt notwendigen 1,8 Millionen Mehrkosten zu decken sind.“

Insbesondere müsse die Kreisverwaltung deutlich machen, seit wann sie von der massiven Kostensteigerung wusste. Ebenfalls fragwürdig hält die CDU die Tatsache, dass offenbar nicht mit anderen, aktuelleren Baupreisen kalkuliert worden ist und warum die Fördermittelschädlichkeit des Bauvorhabens nicht von Anfang an bekannt war. Denn die Verwaltung hatte Zahlen von 2009 der Kostenschätzung zugrunde gelegt und einfach 25 Prozent drauf geschlagen. Zudem war erst in Gesprächen mit der landeseigenen Investitions- und Landesbank Brandenburg klar geworden, dass der Hortneubau nicht extra gefördert werden kann, weil er direkt in die Kita integriert ist. Die CDU will nun einen entsprechenden Fragenkatalog bis zu Sitzung des Kreis- und Finanzausschusses am 28. März beantwortet bekommen.

Eine Ablehnung der Lückenfüllung durch die Kreistagsabgeordneten gilt aber als unwahrscheinlich: Das würde den Verlust von 1,4 Millionen Euro ILB-Fördermitteln bedeuten. Das Arbeitslehre-Gebäude der kreiseigenen Pestalozzi-Förderschule ist ebenso marode wie die Kita. Die Neubauten sollen bis 2022 fertig sein.