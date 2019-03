Ein Rezept für Europa

Dietrich Schröder

Frankfurt (Oder) (MOZ) In vielen Ländern Europas befinden sich Nationalisten auf dem Vormarsch. Auch zwischen Deutschland und Polen sind Differenzen auf der großen politischen Bühne unübersehbar.

Und trotzdem hat am Wochenende in Frankfurt (Oder) und Zielona Góra wieder ein Festival begonnen, bei dem in den kommenden zwei Wochen beiderseits der Oder 30 Konzerte von Musikern und Sängern aus beiden Ländern sowie weiteren Staaten gestaltet werden.

Um das beiderseitige Interesse an dieser Zusammenarbeit zu unterstreichen – die „Musikfesttage an der Oder“ werden seit einem Vierteljahrhundert von der Stadt Frankfurt, dem Brandenburgischen Staatsorchester und der Philharmonie „Tadeuzs Baird“ in Zielona Góra gemeinsam gestaltet –, gab es in diesem Jahr einen besonderen Eröffnungs-Festakt in der Frankfurter Europa-Universität. Gesine Schwan, die langjährige Präsidentin der Viadrina, war nicht nur als Festrednerin, sondern wohl auch als Mutmacherin eingeladen worden, um ihre Gedanken zum Zustand der EU und speziell Polens zu äußern.

Die Politikwissenschaftlerin beschrieb denn auch eingangs die Gefahr, dass die Gemeinschaft ihren Zusammenhalt zu verlieren droht. Selbst zwischen Nachbarn wie Frankreich und Italien habe sich „eine Feindseligkeit entwickelt, wie man es sich vor fünf oder zehn Jahren nicht vorstellen konnte“. Ein Rückfall zum einstigen Machtgerangel der Nationalstaaten, von dem unser Kontinent lange geprägt war, wäre fatal.

Doch die Analytikerin Schwan beschrieb auch ein Rezept, mit dem sich die Gemeinschaft kurieren ließe. Es besteht aus gegenseitigem Interesse und dem Bemühen um Verständnis, aus Mehrsprachigkeit oder einer Sprache, die alle verstehen – eben der Musik.

Ganz in diesem Sinne widmete sich Schwan vor allem der Frage, warum sich die politischen Verhältnisse in Polen in jüngster Zeit so verändert haben. Die Regierungspartei PiS sei nicht wegen ihrer Strategie zur Einschränkung der Gewaltenteilung und der Gleichschaltung der Medien gewählt worden, sondern wegen ihrer sozialen Versprechungen. Letztere hätten all jene Menschen angesprochen, die sich sozial benachteiligt fühlten. Denn – so Schwan weiter – die wirtschaftlichen Reformen seit 1990 hätten ähnlich wie in Ostdeutschland (wo sie aber durch innerdeutsche Leistungen noch abgefedert wurden) zu erheblichen gesellschaftlichen Verwerfungen geführt. Die Ökonomen in aller Welt neigten dazu, die wirtschaftliche Entwicklung isoliert zu betrachten, der „entgrenzte Kapitalismus hat jedoch große Ungleichheiten geschaffen“.

Befördert werde das Gefühl der Benachteiligung in Ländern wie Polen oder auch Ungarn und Tschechien noch, wenn etwa internationale Konzerne ihre Produkte in diesen Ländern zwar unter gleichen Namen, aber mit schlechterer Qualität anböten, oder wenn ausländische Investoren die heimische Wirtschaft dominierten.

Zugleich forderte Schwan dazu auf, „die polnische Gesellschaft nicht mit der polnischen Regierung gleichzusetzen“, denn genau wie in Deutschland gäbe es auch östlich der Oder viele Menschen, die nicht mit ihrer Regierung konform gehen. Nach wie vor sei die Zustimmungsrate zur EU in Polen sehr hoch, wünsche man sich eine freie und auch korruptionsfreie Gesellschaft.

Um die Bedeutung der Musikfesttage zu würdigen, schlug die Rednerin einen Bogen bis in ihre Jugend, „als es in Westberlin eine Radiosendung mit dem Titel ‚Musik, Sprache der Welt‘ gab, mit der den vom Nazismus beeinflussten Deutschen die Kultur anderer Länder näher gebracht wurde“. Auch in der heutigen Zeit sei die Musik dazu in der Lage, die Freude an Europa zu nähren, „und die haben wir jetzt alle dringend nötig“, so Schwan.

„Musikfesttage an der Oder“, noch bis 22.3., nächster Höhepunkt: Dominique Horwitz & Jourist Quarttett: „Liebe und andere Unglücksfälle“, Dienstag, 19.30 Uhr, Kleist Forum, Frankfurt, Kartentel. 0335 4010120; weitere Programm unter www.musikfesttage.de