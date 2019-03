Storchenkinder dürfen in die Schule

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Am Wochenende ist die Kita „Am Storchennest“ Vierraden in die ehemalige Ehm Welk- Schule in Schwedt umgezogen. Beim Umzug und Einrichten halfen auch einige Eltern, zum Beispiel Hendrik Gayk, Ronny Pegelow und Ayleen Hoffmann. Die meisten Eltern müssen jetzt einen längeren Weg zur Ersatzkita in Kauf nehmen. „Wenn nachher in unserer Kita aber alles wieder sicher ist, ist es die Mühe wert“, zeigt Ayleen Hoffmann Verständnis für die Umstände.

Ab Montag beziehen dann die Kinder ihre Übergangsunterkunft in Schwedt für etwa fünf Monate. Dafür wurden Räume in der ersten Etage der Schule soweit hergerichtet, dass alle dafür zuständigen Behörden die Nutzung für Kita-Kinder genehmigten. Der Uckermärkische Berufsbildungsverbund (UBV) als Träger der Kita gab die Kosten für die Umbaumaßnahmen und die Wiederherstellung von Anschlüssen und Anlagen mit 50 000 Euro an. Der UBV hat selbst Malerarbeiten beigesteuert und den Fußboden neu ausgelegt. Der frühere Schulhofbereich wurde aufgeräumt. Zum Spielen nutzen die Kinder den benachbarten Spielplatz, der im Zusammenhang mit dem Neubau des Festplatzes gerade entstanden ist.

UBV-Geschäftsführerin Sophie Frieß zeigte sich mit der Übergangslösung zufrieden. „Es ist natürlich nur eine Behelfslösung, trotzdem haben alle Kinder dort optimale Bedingungen“, sagte Sophie Frieß gegenüber dieser Zeitung. Noch mehr aber zeigte sie sich erfreut über die beschlossenen Baumaßnahmen an der Kita in Vierraden. Die Stadtverordneten von Schwedt gaben vergangenen Donnerstag dem Bauvorhaben ihre Zustimmung. Für 695 000 Euro wird die Kita in Vierraden umfangreich umgebaut, um heutigen Brandschutzvorschriften zu genügen. Sie war als Schule errichtet und später zur Tagesstätte umgenutzt worden. Die aktuellen Maßnahmen wurden notwendig, nachdem die Kita mit immer mehr Kinder auch Flure als Aufenthaltsräume nutzte. Die Nutzungsänderung hob den Bestandschutz auf und machte eine neue Brandschutzkonzeption nötig. Die Stadt hat nur bis Ende Juli Zeit, das Vorhaben umzusetzen. Mit dem SVV-Beschluss kann sie den Auftrag dafür auslösen.