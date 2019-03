Parken mit dem Handy zahlen

Kai-Uwe Krakau

Bernau. Das „Handy-Parken“ soll künftig auch in Bernau möglich sein. Das sieht ein Antrag der Fraktion „Bündnis für Bernau“ vor. Die Stadtverordneten werden in ihrer Beratung am Donnerstag darüber entscheiden Fraktionsvorsitzender Detlef Maleuda erinnerte in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung zunächst an die breite Diskussion zur Parkraumbewirtschaftung in den verschiedenen politischen Gremien. „Es ist nun an der Zeit, auch in diesem Bereich mit modernen Technologien zu arbeiten“, erklärte Maleuda. Er räumte ein, dass es sich dabei noch um ein „Zukunftsprojekt“ handle, trotzdem müsse man sich damit schon heute beschäftigen.

In der Begründung der Vorlage verweist das „Bündnis für Bernau“ darauf, dass das „Handy-Parken“ mittels App-Variante für Mobiltelefone in vielen Städten bereits ein echter Fortschritt sei. Durch ein immer höheres Verkehrsaufkommen auch in Bernau werde „eine effiziente und in Echtzeit dargestellte Parkmöglichkeit“ immer wichtiger. Der Autofahrer könne einen freien Parkplatz ohne Stress und Bargeld in der Nähe seines Zielortes finden. Die Kommune spare wiederum Kosten für die Parkraumüberwachung. Da zusätzliche Parkhäuser geplant seien müsse der Verkehr gezielt gelenkt werden, so die Fraktion.

In der Stellungnahme der Verwaltung heißt es dazu, dass man sich bereits mit dem Thema beschäftige. Derzeit würden die bestehenden Möglichkeiten im Zusammenhang mit dem Handy-Parken geprüft. Dabei gehe es um die notwendigen Voraussetzungen, die Kosten sowie die Modelle und Anbieter, heißt es aus dem Rathaus.

Während für Wolfgang Kirsch (Linke) die Kosten das entscheidende Kriterium sind, sprach sich Sebastian Bruch für eine Fortschreibung der Parkraumbewirtschaftungskonzeption aus. Man sollte daher den Antrag überdenken und ihn allgemeiner fassen, so der sachkundige Einwohner im Ausschuss.

Es sei noch einiges zu tun, um von einer echten Parkraumbewirtschaftung sprechen zu können, warf Norbert Hollmann in die Debatte ein. Nach seiner Auffassung sei sie erst lohnend, wenn es die drei neuen Parkhäuser gibt. Die Vorlage sehe er daher als „Zielauftrag“ an, so der sachkundige Einwohner im Gremium.

Thomas Strese (BVB/Freie Wähler Bernau) bezeichnete den Antrag als „nicht abstimmungswürdig“. Es sei ein Vorschlag, der in die Zukunft schaut, befand Hildegard Bossmann (Linke). Die Handy-Funktion könne da nur ein Baustein sein, man müsse in einem größeren Kontext denken. Die Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung bat die einreichende Fraktion den Antrag zu erweitern. „Jetzt ist er nur Stückwerk“.

„Wir wollten erst einmal das Thema anschieben“, konterte Thomas Werner (Bündnis für Bernau). Darüber hinaus sollte man unterschiedliche Systeme in einer Stadt vermeiden. Daher müsse man sich informieren und so einen gewissen Vorlauf erreichen. „Wenn die drei Parkhäuser stehen, ist es zu spät“, befand der Bernauer.

Fraktionchef Maleuda beharrte darauf, die Vorlage zur Abstimmung zu stellen. Möglicherweise werde man in der Stadtverordnetenversammlung jedoch eine „Version 2“ vorlegen, kündigte Maleuda an. Der Stadtentwicklungsausschuss votierte schließlich mit vier Ja- und einer Nein-Stimme sowie vier Enthaltungen für den Antrag.

In vielen Städten kann man bereits eine SMS an die am Parkscheinautomaten angegebene Kurzwahlnummer schicken oder das virtuelle Parkticket per App anfordern. Nach wenigen Sekunden erhält man eine Bestätigungs-SMS auf das Smartphone. Der Betrag wird mit der Handyrechnung verrechnet.