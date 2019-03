Bühnenbauer öffnen ihre Werkstatt

Viola Brocker

Schwedt Knapp 750 Besucher warfen am Sonnabend beim Tag der offenen Tür des Schwedter Theaters einen Blick hinter die Kulissen. Ein Highlight war die Führung durch die Ubs-Werkstätten am PCK. Seit 2014 tüfteln dort Tischler, Maler und Dekorateure an den großen und kleinen Bühnenbildern.

„Wir haben extra für Sie aufgeräumt“, sagt Matthias Funk, Werkstattleiter der Uckermärkischen Bühnen, bevor er die Gäste am späten Samstagnachmittag in seine heiligen Hallen eintreten lässt. Es riecht nach Stoff, Holz und Farbe, kreative Arbeit ist hier zum Anfassen. Die Führung geht durch die Nähstube, die Tischlerei, die Aufbauhalle und verschiedene Lagerräume. Acht Mitarbeiter arbeiten hier jede Woche an den verschiedenen Stationen und brüten über den Vorgaben der Bühnenbildner.

Für jedes Bühnenstück entwickeln sie Miniatur-Modelle, die dann in der Werkstatt Wirklichkeit werden sollen. Das ist jedoch nicht immer einfach. „Wir sitzen lange an Details, die nicht bedacht wurden oder praktisch nicht umsetzbar sind“, erklärt Funk. „Oft wissen die Bühnenbildner nicht genau, was sie wollen, aber sie wissen ganz genau, was sie nicht wollen“, fügt er schmunzelnd hinzu. In der Werkstatt treffe dann die Wunschvorstellung der Planer auf die Realität der Macher. Die Besucher sind fasziniert und halten mit Fragen nicht zurück: Was passiert mit alten Bühnenbildern? Wie lange dauert es, ein Bühnenbild zu fertigen? Wie werden sie transportiert? Was waren die kompliziertesten Stücke, die gefertigt wurden? Der Werkstattleiter antwortet geduldig und freut sich, dass die Arbeit der Mitarbeiter auf so reges Interesse stößt.

Das Ehepaar Titz aus Prenzlau kommt schon seit einigen Jahren regelmäßig zum Tag der offenen Tür. „Es ist immer wieder etwas Neues zum Entdecken dabei“, sagt Sigrid Titz und freut sich, Teil der ersten Führung durch die Werkstätten zu sein. Auch Ingrid und Klaus Mademann sind begeistert. „Jetzt sieht man eine Vorstellung noch einmal anders, wenn man weiß, welche Arbeit hinter einer Kulisse steckt.“

Einen Ausblick auf kommende Vorstellungen gab es beim Tag der offenen Tür natürlich auch. Die öffentlichen Proben der Stücke „Tamara“, „Cindy Reller“ und „Alle meine Söhne“ waren gut besucht. Über den Tag verteilt herrschte reger Betrieb im Theater, Intendant Reinhard Simon und Schauspieldirektor André Nicke begrüßten die Besucher beim Frühschoppen mit einer spaßigen Bierverkostung. Es gab ein Speed-Dating mit Schauspieler und eine in der Kinderecke. Beliebteste Programmpunkte waren wieder die Führungen durch Schneiderei, Maske und Requisite. Selbst nach dem offiziellen Ende um 17 Uhr liefen noch Besuchergruppen durchs Haus. Man könnte meinen, jeder Schwedter kennt die Uckermärkischen Bühnen inzwischen, doch die Faszination Theater ist ungebrochen.