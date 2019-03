Gebannte Begegnungen

Julia Lehmann

Eberswalde (MOZ) Botero, Rauch, Beuys – Karin Székessy hatte sie alle vor der Kamera. In den 1960er-Jahren begann die bekannte Fotografin, Künstler zu porträtieren. Am Sonnabend wurde ihre Sammlung im Paul-Wunderlich-Haus eröffnet. In „Dialoge“ treffen die Künstler auch wieder auf ihre Werke.

Im Alter von 20 Jahren fing alles an. Schon in den 1960er-Jahren entwickelte die Fotografin Karin Székessy eine Begeisterung für Künstler und ihre Arbeiten. Seither entstanden 116 Porträtaufnahmen namhafter Künstler des 20. Jahrhunderts. Die Ausstellung „Dialoge“ schafft einen Zusammenhang zwischen den im Foto festgehaltenen Künstler und seinem Werk. Viele dieser Arbeiten stammen aus Székessys Privatbesitz, andere sind eine Leihgabe der Galerie Levy in Hamburg, wo Székessy lebt, und privaten Leihgebern.

Und wo sonst, wenn nicht in dem nach Karin Székessys verstorbenem Ehemann, dem Eberswalder Künstler Paul Wunderlich, könnte eine Zusammenführung dieser Art stattfinden, wenn nicht im Paul-Wunderlich-Haus in Eberswalde. Auf den drei Etagen der Kreisverwaltung hat der Vorsitzende der Paul-Wunderlich-Stiftung, Frank Göritz, die Ausstellung kuratiert. „Wir haben fast zwei Wochen hier gelebt“, sagte er bei der Vernissage am Sonnabend.

Ein orangefarbener Streifen, ein Leitfaden, führt den Betrachter durch die Schau. Er mündet beim „Schmankerl“, im dritten Stock, wo Joseph Beuys, Fernando Botero und Hans Bellmer aufeinandertreffen. Sie sind in Gesellschaft von bemerkenswerten Stücken ihrer Schaffenszeit. „Die Aufnahmen schildern die Personen sehr präzise“, befand Kunstwissenschaftler Thomas Kumlehn in seiner Laudatio. In den von 1958 bis 2014 entstandenen Porträts sei die technische Entwicklung der Fotografin gut erkennbar. In einer Sache ist sich Székessy treu geblieben. Von Beginn an fotografiert sie in schwarz-weiß. Das sei „zeitloser“.

Um Künstler vor ihre Linse zu bekommen, habe sie manchmal einfach bei ihnen im Atelier geklingelt, sagt Székessy. Die allermeisten davon hat sie in Westdeutschland getroffen. Nur ein Mal reiste sie in die DDR, zu Gerhard Altenbourg (1926-1989). Und nur ein Mal bekam sie eine Absage. „Gerhard Richter war der einzige, der mir einen Korb gegeben hat“, sagt Karin Székessy. Wenn aber die Zusage stand, hätten sich die Porträtierten mit ihr wohlgefühlt, denn sie fotografiere aus dem Stillen heraus, so Karin Székessy. Fasziniert haben sie die Ateliers selbst und die Dialoge mit den Künstlern. Vor allem, wenn sie Paare antraf. „Ich wollte wissen, wie sie miteinander umgehen,“ sagt die Fotografin. Sie selbst kennt es, Ehefrau eines Künstlers und gefragte Fotografin zu sein.

All diese Begegnungen machen heute Székessys Biographie aus. Unter jedem Porträt hängt deshalb eine kurze Geschichte über die Begegnung mit den fast ausschließlich Männern an. Eine besondere Erinnerung hat sie zu Hans Bellmer. Karin Székessy klingelte einfach an seinem Pariser Atelier. „Vermutlich dachte er, seine eigene Puppe stand vor ihm, weil ich weiße Strümpfe und schwarze Lackschuhe trug.“ Bellmer war berühmt für seine Puppe, die sowohl am Ober- und Unterkörper Beine hatte – mit Strümpfen und Lackschuhen.

Auch heute lichtet Karin Székessy Künstler in ihren Ateliers ab. „Nur heute klingle ich nicht mehr einfach bei ihnen an der Tür.“

„Dialoge“, Karin Székessy, Paul-Wunderlich-Haus