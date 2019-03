Wetteinsatz steht noch aus

Prost: Mit pinkfarbenen Perücken und in Kittelschürzen kamen diese Frauen am Freitagabend zur Weiberfastnacht der FKG. © Foto: Wolfgang Rakitin

Anett Zimmermann

Bad Freienwalde (MOZ) Während andernorts die Rathausschlüssel bereits am Wochenende zurückgegeben wurden, lässt sich die Freienwalder-Karnevals-Gesellschaft (FKG) damit noch bis zum Aschermittwoch Zeit. Und will dann natürlich auch eine Wette gewinnen.

Bilderstrecke Freienwalder Karnevals Gesellschaft Bilderstrecke öffnen

In Bad Freienwalde ist noch nicht alles vorbei: Vertreter der Freienwalder-Karnevals-Gesellschaft und Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) treffen sich am Mittwoch zur Schlüsselrückgabe im Rathaus, bestätigte am Sonntagnachmittag Horst Dahlke von der FKG. Da saß Ralf Lehmann als Gastgeber im Schülerclub der Ernst- und-Kurt-Kretschmann-Oberschule. Der Rentnerfasching ist eine von drei Veranstaltungen im Jahr, zu denen die Stadt ältere Bürger aus allen Ortsteilen einlädt. Neben der Seniorenwoche und einer Weihnachtsfeier, so der Bürgermeister.

Die Resonanz aus den Ortsteilen habe beim Rentnerfasching, bei der die FKG mit ihrem Programm natürlich nicht fehlen dürfe, allerdings nachgelassen, bedauerte er. Die jüngeren Senioren würden lieber auf Reisen gehen oder andere Unternehmungen machen, nennt er als einen Grund. Die Älteren dagegen fühlen sich meist nicht mehr fit genug. Für sie gebe es oft aber auch gern angenommene Veranstaltungen in den Ortsteilen, sagte Ralf Lehmann und freute sich wie Vertreter der FKG erst einmal auf das Wiedersehen bei den „Närrischen Acht“, dem gemeinsam Ausklang der Karnevalvereine am Rosenmontag.

Im Vorjahr waren es noch sieben. Zum Wriezener Carnevals-Club (WCC), Neuenhagener Carneval Club (NCC), Falkenberger Carneval Club (FCC), Harnekoper/Sternebecker Carnevalclub (HSCC), Neulewiner Karneval Club (NKC), Altreetzer Karneval Club (AKC) und Vorjahres-Gastgeber Freienwalder Karnevals-Gesellschaft (FKG) stößt der neu gegründete Karnevalsverein aus Kruge. Dabei handelt es sich um bisherige Mitglieder des Falkenberger Carneval Clubs, die nun eigene Wege gehen wollen.

„Das hatten wir vor einigen Jahren auch schon mal“, hieß es am Sonntag in Bad Freienwalde. Vor einigen Jahren seien auf einen Schlag 28 Mitglieder gegangen. „Im ersten Moment tut das natürlich weh, aber der Verlust ist längst wettgemacht.“ Der Karneval brummt in der Region. „Über mangelnden Nachwuchs können wir uns nicht beklagen“, sagte FKG-Präsident Mario Licks und wünscht sich natürlich, dass einige davon später auch mal die Verantwortung im Verein übernehmen.

Mit dem Übergangsdomizil im Schülerclub scheint dieser auch schon besser zurechtzukommen als mancher Gast, dem die Stimmung aus dem Kurtheater fehlt. Noch bis Ende des Monats will die Stadt das Konzept für die künftige Nutzung des Kurtheaters überarbeiten und sich mit der ILB als Fördermittelgeber abstimmen, erklärte Bürgermeister Ralf Lehmann. Zeitgleich soll die Baugenehmigung eingereicht werden. „Wenn bis Ende des Jahres die Bescheide vorliegen, könnten wir im nächsten Jahr mit der Sanierung beginnen und 2022 fertig sein.“

Bis zum Aschermittwoch muss zwischen ihm und der FKG offenbar aber noch etwas geklärt werden. „Die Auslegung der Wette“, sagte der Bürgermeister auf Nachfrage und verwies auf seinen Auftritt als Michael Jackson am 11. November. Auch der Wetteinsatz sei noch nicht vereinbart. Man darf also gespannt sein, auf wie viele Michael Jacksons es die FKG am Mittwoch um 16.30 Uhr auf dem Marktplatz vor dem Rathaus bringt. Horst Dahlke: „Wir hoffen natürlich auf viele Zuschauer und vor allem passend kostümierte Unterstützter.“