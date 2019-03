Jägergemeinschaft zog in Seelow positive Bilanz

Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft in der Jagdgemeinschaft: Ausgezeichnet wurden Hans Künzle für 40 Jahre (l.) sowie für jeweils 25 Jahre - Dr. Hilmar Schwärzel, Ingo Timm und Stjepan Rutar. © Foto: Cornelia Mikat

Ingo Mikat

Seelow (MOZ) Am Freitagabend werteten die Jäger der Hegegemeinschaft „Seelower Höhe“ im Seelower Hotel „Brandenburger Hof“ das zurückliegende Jagdjahr aus. Schon am Vormittag fand an gleicher Stelle eine öffentliche Trophäenschau statt.

Zu Beginn der Zusammenkunft dankte der Vorsitzende der Hegegemeinschaft Christian Graumann den Weidgenossen Siegmar Birk, Joachim Hänel, Karl Eckert Lüdemann und Dr. Hilmar Schwärzel für die Präsentation. In einem Rechenschaftsbericht ging er anschließend auf die Arbeit des Vorstandes und der 59 Jäger sowie die Entwicklung des Schalenwildbestandes ein. Ein Rückblick erinnerte an die 25. Jahrfeier der Hegegemeinschaft im November 2018 und Gesellschaftsjagden in den Pächtergemeinschaften Marxdorf, Worin, Gusow, Diedersdorf sowie im Bundesforst, die eine Gesamtstrecke von 86 Sauen, 6 Stück Rotwild, 29 Stück Rehwild und zwei Füchsen erbrachten.

Aus durchschnittlichen Strecken leitete Graumann ab, dass der Schwarzwildbestand im Einzugsbereich sich weiter normale entwickle. Hingegen belegten Abschusszahlen bei Rotwildbeständen einen leichten Zuwachs. Wegen der normalen Schwarzwildentwicklung sprach sich Graumann gegen ein Aufstellen von Saufängen und Drückjagden während der Vegetationszeit aus. Als Problem benannte er jedoch zu geringe Niederwildbestände und starke finanzielle Belastungen der Jäger.

Der Landrat von Märkisch-Oderland, Gernot Schmidt, der an der Beratung als Gast teilnahm, sagte Hilfe bei der Kostenübernahme für Trichinen-Untersuchungen zu. Nach einer Pause informierte Vorstandsmitglied Benjamin Treske über eine erfolgreiche zurückliegende Jagdstrecke zu der unter anderem 472 Stück Schwarzwild, 383 Stück Rehwild und 467 Waschbären sowie 184 Füchse und zwei Biber gehörten. Über Niederwildbewirtschaftung, Raubzeug sowie Ergebnisse jagdlichen Schießens berichtete Enrico Berninger.

Nach kurzer Aussprache beschloss die Mitgliederversammlung eine Erhöhung des Jahresmitgliedsbeitrages der Hegegemeinschaft auf 20 Euro. Hans Künzle wurde für 40-jährige Mitgliedschaft geehrt. Auszeichnungen für 25-jährige Mitgliedschaft erhielten zudem noch Ingo Timm, Dr. Hilmar Schwärzel, und Stjepan Rutar.