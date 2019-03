Aktionstage offen für Interessierte

Anett Zimmermann

Bad Freienwalde (MOZ) In diesem Jahr wird es ebenfalls Aktionstage und Fachtreffen der Selbsthilfegruppen im Landkreis Märkisch-Oderland geben. Darüber informierten Marion Brunnert und Miriam Reyer von der Selbsthilfekontaktstelle im Haus der Begegnung in Bad Freienwalde. Dabei handelt es sich erneut um gemeinsame Veranstaltungen mit der Regionalen Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (REKIS) in Strausberg. Und: Die Veranstaltungen stehen auch Interessierten offen. „Anmeldung genügt“, so Miriam Reyer.

Den Anfang machen die Selbsthilfegruppen Sucht am 12. April zwischen 10 und 14 Uhr in Lebus. Vorgesehen sind eine geführte Wanderung zu den Adonisröschen und Gespräche zum Krankheitsbild. Für die Selbsthilfegruppen Diabetiker stehen am 17. Mai von 10 bis 14 Uhr in der REKIS in Strausberg Klangmassagen sowie gesundes und vitaminreiches Kochen auf dem Programm.

Für die Selbsthilfegruppen Multiple Sklerose wird am 25. Mai ein Rollstuhlparcours für Neugierige und Anfänger am Gemeinnütziges Informations-, Bildungs- und Begegnungszentrum des Vereins zur Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung in Bad Freienwalde, Wasserstraße 18, aufgebaut. Die Veranstaltung beginnt ebenfalls um 10 Uhr. Allerdings ist hier mehr Zeit eingeplant und das Ende dann gegen 16 Uhr vorgesehen.

Das Thema „Hilfe zur Selbsthilfe – wie funktioniert das wirklich“ steht am 14. Juni bei den Selbsthilfegruppen Krebs in Bad Freienwalde im Mittelpunkt. Noch offen ist der Termin für die Selbsthilfegruppen Psychisch Kranke und Depressionen, die sich in Rüdersdorf treffen wollen.

Alle Termine können unter anderem auch dem Veranstaltungsplan der Selbsthilfekontaktstelle im Haus der Begegnung entnommen werden. Fortgesetzt werden dort am 15. März, um 9.30 Uhr, auch die Seminare der Fortbildungsreihe „aktiv und gesund“ mit Heike Buß. Die Heilpraktikerin für Psychotherapie hält dann einen Vortrag zum Thema „Angst – Erkennen der Krise – Chance zur Wandlung“. Sie erklärt dabei den Gefühlszustand Angst und zeigt Wege, damit besser umzugehen. Erfahrungen im Umgang mit Angst können in der Gruppe geteilt werden. Aus Kapazitätsgründen ist eine Anmeldung erforderlich. Am 21. Juni ist im Haus der Begegnung auch wieder ein Tag der offenen Tür vorgesehen.

Weitere Informationen und Anmeldungen über die Selbsthilfekontaktstelle im Haus der Begegnung, Ringstraße 1 in Bad Freienwalde, Tel. 03344 5208, E-Mail info@selbsthilfekontaktstelle-bad-freienwalde.de, oder REKIS Strausberg – Selbsthilfekontaktstelle, Am Annatal.57, Tel. 03341 471381, E-Mail info@rekis-strausberg.de