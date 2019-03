Mädelsabend mit Männerballett

Thomas Berger

Strausberg (MOZ) Unmittelbar vor Rosenmontag und dem formellen Ende der närrischen Zeit am Aschermittwoch haben die Karnevalisten allerorten am Wochenende noch einmal voll aufgedreht.

Munter gefeiert wurde auch abermals bei der RKG im Rüdersdorfer Kulturhaus, beim NKC im Bürgerhaus Neuenhagen sowie beim HSCC in Reichenow. Doch gleich einen dreifachen Einsatz an ebenso vielen Tagen absolvierte das Team des ECC. Dem regulären Programm am Sonnabend und dem Familienfasching am Sonntagnachmittag war am Freitagabend bei besonders ausgelassener Stimmung im Saal des Volkshauses Strausberg-Nord schon die zweite Weiberfastnacht über die Bühne gegangen.

Ein Mädelsabend der besonderen Art sozusagen und auch für die Eggersdorfer Karnevalistenregie ein spezielles, aber nun schon einige Jahre überaus erfolgreiches Format. So präsidierte Prinzessin Sissi solo gemeinsam mit dem Damen-Elferrat über das bunte Treiben, während sich die Herren des Vereins im Hintergrund und auf der Bühne „abrackerten“. Selbst Präsident Gunnar Bramann spielte da, im Matrosenkostüm am Einlass postiert, nur eine Statistenrolle.

Dafür mussten andere gleich immer wieder ran, wechselten mitunter in Windeseile Rollen und Kostüme, um nach nur kurzer Zeit, völlig verwandelt, im anderen Kontext erneut in Erscheinung zu treten. Eine enorme Leistung vollbrachten vor allem die Mitglieder des Männerballetts, die sich in den drei Stunden bei insgesamt fünf Tänzen, allesamt zudem mit lautstark erklatschter Zugabe, ins Zeug legten. Der Russentanz kam beim jubelnden Publikum da nicht minder gut an als die tanzenden Märchenprinzen etwas später oder Schwanensee, wackelnde Pinguine und farbenprächtige Paradiesvögel beim gefiederten Tanz. Ganz zum Schluss wartete naturgemäß auch noch eine Nummer, bei der die knackigsten Herren aus der Runde (fast) alle Hüllen fallen ließen.

„Die Welt der Fantasie – so bunt waren wir noch nie!“ lautet ja in der zu Ende gehenden Jubiläumssaison des nun 40-jährigen ECC das Motto. Und auch zur Weiberfastnacht hatten sich die weiblichen Gäste des Abends besonders fantasievoll in Schale geworfen. Gleich paarweise traten da Einhörner oder farbenfrohe Schmetterlinge auf. Doch ebenso wenig fehlten wunderschöne Feen, Teufelinnen oder Hasen.

Die Moderation des Ganzen hatten Bille & Manu, die beiden Vizepräsidentinnen Sibylle Künkel und Manuela Baumgärtner. Während der Herr mit der größten Klappe im Verein, sonst Teil des Moderatorenteams, diesmal vor allem in der Bütt brillierte. Denn in der Rolle des (M)Atze, also Atze Schröders Bruder und genau wie das Vorbild vom Leder ziehend, ist Matthias Luttmer an solchen Abenden unverzichtbar. Als er vom Englischkurs seiner Liebsten erzählt, lernt auch das Publikum noch einiges. Zum Beispiel, dass Motherboard das Stiefmütterchen ist – im Gegensatz zum Small File, dem Veilchen. „Please hold the line“ ist wiederum die Bitte: „Könnten Sie meinen Hund halten?“ Während (M)Atze darüber rätselte, warum Frauen ab 40 zum Tannenbaum „und zu uns zunehmend stachlig“ werden, nahm wenig später Dana Suske an gleicher Stelle mit voller Breitseite die Männerwelt aufs Korn. Eine Glanzleistung in der Bütt, obwohl erst kurz zuvor geschrieben. Mittlerweile seit 15 Jahren nun stehen Die 3 Töne gemeinsam auf der Bühne, rocken immer wieder den Saal. Das gelang dem überaus wandlungsfähigen ECC-Gesangstrio, das seine Kopfbedeckungen ebenso schnell wechselt wie die Stimmungshits, auch diesmal.