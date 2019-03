Drei besondere Biografien

Anett Zimmermann

Bad Freienwalde (MOZ) Ein spannendes Gespräch über die Ausstellung „Seinen Ort finden“, aber auch die Bürgerrechtsbewegung in der DDR und die Friedensbibliothek ergab sich am Sonnabendnachmittag bei der Eröffnung der neuen Ausstellung im „Haus der Naturpflege“ in Bad Freienwalde. Vorgestellt werden in „Seinen Ort finden“ Kurt Kretschmann, Hans Paasche und Jan Bernasiewicz – drei Persönlichkeiten, die eine ähnliche Einstellung zur Natur, zum Krieg und den Menschen hatten. „Kretschmann muss man hier in Bad Freienwalde eigentlich nicht vorstellen“, meinte Jochen Schmidt von der Friedensbibliothek Berlin.

Er hat insgesamt sieben Biografien für die von interessierten Einrichtungen, darunter zum Beispiel auch Schulen, ausleihbaren Bild-Text-Tafeln aufbereitet. Nur im einstigen Wohnhaus von Kurt (1914–2007) und Erna Kretschmann (1912–2001) – jetzt bis 8. April Ausstellungsort – ist für alle nicht ausreichend Platz. Jochen Schmidt verwies aber auch auf Ernst Friedrich (1894–1967) und dessen einstiges Anti-Kriegs-Museums in Berlin (1925–1933).

Durch die Bekanntschaft zu Ernst Friedrich sei Kurt Kretschmann Kriegsgegner geworden. Letzterer habe seine Erlebnisse im Zweiten Weltkrieg schreibend verarbeitet, erinnerten jetzt Gäste und wollen andere sowohl zum Nachlesen als auch zum Besuch der Ausstellung anregen. Kurt und Erna Kretschmann sind Ehrenbürger von Bad Freienwalde, begründeten das „Haus der Naturpflege“ und gelten als die Nestoren des ostdeutschen Naturschutzes.

Jan Bernasiewicz war ein polnischer Kleinbauer, der mit 65 Jahren sein Land aufgab und begann, in seinem Obstgarten Tausende Holzfiguren zu schnitzen. Vor allem, um andere zu erfreuen. Während der Garten nicht mehr existiert, stehen die schönsten und größten Skulpturen laut Jochen Schmidt heute in einem Museum in Pokarnia bei Kielce.

Hans Paasche (1881–1920) setzte sich früh gegen Krieg und Kolonialisierung ein, berichtete Schmidt. Paasche wurde von der berüchtigten Brigade Ehrhardt auf seinem Gut Waldfrieden im Netzekreis ermordet.

Haus der Naturpflege, Dr.-Max-Kienitz-Weg 2, bis Ende März Dienstag bis Freitag zwischen 10 und 16 Uhr geöffnet, ab April bis 17 Uhr.