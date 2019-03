Abschied des Pförtners vom Kanzleramt

Jens Sell

Bruchmühle (MOZ) Das Bundeskanzleramt hat einen Hausmeister am Eingang D, und der passt auf, dass alles seine Ordnung hat und kommentiert die Ereignisse witzig und mit einer hohen Pointendichte. Mitunter mutiert Lothar Bölck zum Maschinengewehr des Satiregottes und feuert ganze Salven ins jauchzende Publikum, das das Bruchmühler Bürger- und Kreativhaus bis auf den letzten Stuhl besetzt hat. Die Groko heißt bei ihm nicht Große Koalition, sondern etwas deftiger, an ihr arbeitet er sich zunächst mal ab, bis er plötzlich mit einem Spagat über 40 Jahre überrascht: „Gestern scheiterte der Gipfel zwischen Trump und Kim Jong Il, ja, da sah ich Kim und Struppi im Fernsehen. Warum muss ich beim Anblick von Kim immer an die Bedeutung dieser Abkürzung in der DDR denken? Kombinat industrielle Mast!“ Er freue sich, dass mit Angela Merkel zum dritten Mal nach Erich Honecker und Egon Krenz ein ehemaliger FDJ-Sekretär an der Spitze eines deutschen Staates stehe, sagt er und wird gefeiert. Um sie sei es ja nun einsam geworden, seit sie nicht mehr CDU-Vorsitzende sei. Der Rückhalt werde bröcklig, und der Einzige, der in Berlin noch geschlossen hinter ihr stehe, sei der Flughafen BER.

Lothar Bölck soll kürzlich 65 Jahre alt geworden und auf Abschiedstournee sein, doch Fans im Publikum wissen von Auftrittsterminen im nächsten Jahr und haben die schon vorgemerkt. Der Frankfurter ist zum zweiten Mal in Bruchmühle, und es ist schon ein Heimspiel. Er gibt dem Ostalgie-Affen Zucker: „Die Dümmsten haben in unserer Schule eine Fünf bekommen, die brauchen sogar noch eine Sechs!“ Der Bürogeruch sei schon so einzigartig gewesen, allein an dem des Kopierpapiers Ormig hätte er sich gern berauscht. Bölck dichtete Goethes Zauberlehrling für Phrasendrescher um und Hauptmanns „Die Weber“ für Boulevardjournalisten. Er jongliert mit Wortspielen: „Die Deutschen glauben, alles zu wissen, wissen aber bloß nicht, dass sie nur glauben.“

Sabine Wiedmann, die Leiterin des Bürger- und Kreativhauses, bedauert es sehr, dass es das letzte Mal sei, dass Lothar Bölck zu Gast ist: „Sie sind bei uns stets willkommen!“ Er wird nach einer Zugabe mit stehenden Ovationen verabschiedet.