Verrückte Traditionen ohne Barrieren

Cindy Teichert und Elke Lang

Beeskow Auch im März wird in den Orten der Region noch gezampert. Bunt kostümiert zog man in Bugk, Klein Muckrow und Kossenblatt durch die Orte. In Leißnitz war das Zampern nur den Damen erlaubt, denn diese zelebrierten dort ihre Weiberfastnacht.

„Leute sperrt die Hunde ein und lasst die Weiber rein. Die machen Vieh und Mann verrückt und selbst die Hausfrau ist entzückt“ – mit diesem selbstgedichteten Spruch bat Birgit Bräske in Leißnitz um Einlass. Sie selbst war als Sahnetorte unterwegs und zog mit dem selbstgemachten Kostüm wieder die Blicke auf sich. „Wir sind erste Sahne, aber nicht jeder darf von uns naschen“ so ihr Credo, welches gewiss auf alle taffen Leißnitzer Frauen zutrifft. Diese machten nicht nur Leißnitz unsicher. Am Morgen ging es zuerst mit dem Bus nach Friedland, wo man quer über den Marktplatz eine Annemarie-Polka tanzte und dann die Bäckerei mit einer Polonaise stürmte. Anschließend machten sie die Ortsteile Kuhnshof, Sarkow und Glowe unsicher, bevor sie durch Leißnitz zamperten. Am Abend wurde dann mit den „Lausitzer Spitzbuben“ und DJ Quick Willi weitergefeiert. Natürlich hatte man wieder ein wunderschönes Programm mit Videoaufnahmen, Gesang, Tanz und Parodien zu bieten.

Die Besucher des Klein Muckrower Fastnachtstanzes mit der „ABM-Band“ bekamen ebenfalls eine lustige Einlage geboten. Auch hier wurde am Tage ausgelassen von Haus zu Haus gezampert. Und da es in Klein Muckrow immer so familiär und gemütlich ist, kommen auch viele Freunde von außerhalb, um dort mitzufeiern. Francisca Perez aus Chile ist erst seit ein paar Monaten in Deutschland. Die Liebe hat sie hierher geführt und diese nennt sich Konstantin Häfner. Er ist in Klein Muckrow aufgewachsen und wollte seiner Freundin aus Südamerika nun diese Tradition zeigen. „Es ist sehr anders, als alles was ich kenne. Irgendwie verrückt, aber ich mag es sehr“ erzählte sie in ihrer Muttersprache Spanisch. Besonders die Live-Musik, die Tänze, Traditionen und den Zusammenhalt im Dorf beeindruckten die junge Chilenin. Von den Klein Muckrowern wurde sie herzlich aufgenommen und sprachliche Barrieren waren bei Musik und flotten Tänzen ohnehin schnell ausgeräumt.

Für gute Musik beim Zampern in Kossenblatt sorgten die „Fürstenwalder Stadtmusikanten“. Vergnügt zog man auch dort von Haus zu Haus. „Bei Familie Lehmann werden wir eine Mittagspause einlegen. Dort gibt es für alle Brühreis aus der Gulaschkanone“ erzählte Britta Noack. Zubereitet wurde das jährlich wechselnde Mittagsmahl wie immer von Kathi Marien. Am Abend feierten die Kossenblatter im Festzelt mit „Elektra 68“ weiter. Das Programm, an dem etwa 40 Personen zwischen zehn Jahren und 60 plus mitwirkten, stand in diesem Jahr unter dem Motto „Kossenblatter Träumereien“ und malte mit wilden, verrückten Tänzen ein Bild von einer schönen Zukunft im Ort. Mit einem Frühschoppen ließ man das Wochenende am Sonntag ausklingen.

Die Bugker sind immer die letzten Zamperer von Storkows Ortsteilen, „immer am ersten Sonnabend im März, damit es sich die Leute besser merken“, lachte Anja Joppeck, die schon jahrelang mit dem rund fünfzigköpfigen Team „Faschingsjugend“ das närrische Vergnügen organisiert. In diesem Jahr wäre es beinahe unter den Tisch gefallen, weil es nicht gelungen war, für den Tanz am Abend ein Zelt zu bekommen. Da entsannen sie sich ihrer guten Beziehung zu Alt Schadow, mit dessen Spreetaler Blasmusikanten sie schon seit 21 Jahren durch das Dorf ziehen und von deren schwungvoller Musik sie begeistert sind. Von den dortigen Narren bekamen sie ein Zelt. Anja Joppeck freut sich: „So feiern Bugk und Alt Schadow zusammen und gleich zweimal, denn in der vorigen Woche waren wir bei ihnen.“ Ein Motto für die Kostüme gibt es nicht, aber Freunde bilden Themengruppen. Da fielen die Affen auf, die Sieben Zwerge, verschiedene Insekten, die Einhörner sowie zwei wunderschöne Marienkäfer.