„The Pangea“ begeisterte die Fans

Ingo Mikat

Reitwein (MOZ) Eine musikalische Zeitreise der besonderen Art erlebten am Freitagabend Gäste der Eventgaststätte Reitweiner Heiratsmarkt. Nach einem Vorprogramm der beliebten einheimischen Band „Orion“ ließen vier „Jungs“ der tschechischen Revival-Band „The Pangea“ die legendären Beatles auferstehen.

Hunderte Fans, die zum großen Teil die Gruppe bereits im vergangenen Jahr in Reitwein erleben konnten, freuten sich über das Wiedersehen. Gemeinsam mit dem Organisator des Konzertes, Eventmanager Franco Kaiser – selbst glühender Beatles-Fan – feierten sie die Band, die unvergessliche Musik der „Pilzköpfe“ aus England und die von ihnen in der Hippiezeit musikalisch verbreitete Botschaft von Liebe, Frieden und Glück. Das Konzert startete nach einem umjubelten Einmarsch der Band mit dem Song „She loves you“. Sofort füllte sich die Tanzfläche. Es folgten unzählige rockige Titel wie „A Hard Days Night“, „Twist and Shout“, „Help“ oder „Roll over Beethoven“. Das Publikum klatschte und sang begeistert mit.

Doch Petr John, Ondrej Kollar, Zdenek Zouvzelka und Filip Badacik kopierten nicht nur die rhythmisch betonten Titel ihrer Vorbilder aus Liverpool hervorragend. Die Gruppe brillierte auch bei lyrischen Stücken wie „Michelle“, „Something“, „Let it Be“ und „Hey Jude“ mit mehrstimmigen Satzgesang und perfektem Gitarrenspiel. Die überwiegend älteren Konzertbesucher konnten sich drei Stunden in ihre Jugendzeit zurückversetzt. fühlen. Am Ende des Konzertes verabschiedeten sich die gefeierten Musiker mit zwei Zugaben von glücklichen Beatles- und alten sowie zahlreichen neuen begeisterten „Pangea“-Fans.