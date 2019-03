Turnier in den Sattel gehoben

Jörg Kühl

Beeskow Die Deutschen Meisterschaft im Tentpegging, die Ende Juni in Krügersdorf geplant ist, nimmt immer konkretere Züge an. Am Freitag hatte das Krügersdorfer Reitsportpaar Angela Breme und Steffen Kukral, das das Sportereignis federführend vorbereitet, die Krügersdorfer Dorfgemeinschaft zu sich eingeladen, und einen Film über das jüngste internationale Tentpegging-Turnier in Abu Dhabi vorgeführt. Angela Breme und Steffen Kukral hatten an dem Turnier selbst teilgenommen, sie sind vor einigen Tagen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zurückgekehrt. Rund 40 Krügersdorfer hätten sich an der Filmvorführung beteiligt, berichtet Steffen Kukral. Dabei sei den Organisatoren der Deutschen Meisterschaft große Hilfsbereitschaft signalisiert worden. „Die Krügersdofer stehen jetzt schon voll und ganz hinter dem Event“, so Kural. So seien Wiesen für die Unterbringung der Pferde, Kuchen und Mitfahrgelegenheiten mit Autos angeboten worden.

Auch die Stadt Beeskow unterstütze das Sportereignis. So habe die Stadt zugesagt, Übernachtungen im Krügersdorfer Schloss zu finanzieren. „Wir sind über die Unterstützung aller sehr erfreut.“ Weiterhin sei man auf der Suche nach Sponsoren für die Verpflegung und für den Personentransport.

Tentpegging ist eine Form des Geschicklichkeitsreitens. Die namengebende Disziplin besteht darin, mit Hilfe eines Speers im vollen Galopp einen Zeltnagel (Tentpeg) am Boden aufzuspießen.(jök)