Theater Liberi begeistert im Kleist Forum

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) (MOZ) Draußen stürmte und regnete es. Im Kleist Forum breitete sich dagegen am Sonntag die wohlige Musical-Stimmung aus. Gleich zweimal zeigte das Theater Liberi aus Bochum seine aktuelle Produktion „Die Schöne und das Biest“. Besonders Kinder fühlten sich angesprochen und kamen zu Hunderten mit ihren Eltern. Das französische Volksmärchen „La Belle et la Bête“ zieht viele noch immer in ihren Bann. In diesem setzt es auf das Brechen einer Rose gleich die Todesstrafe, die nur durch geschickte Diplomatie und romantische Regung in ein Lebenslänglich umgewandelt werden kann. Die Rose hatten auch viele Kinder am Sonntag in der Hand. Schließlich ist sie der Auslöser dafür, warum Belle ins Schloss des Biestes ziehen muss. Später bricht sie den Bann, der auf dem verzauberten Prinzen liegt. Toller Gesang und liebevoll gestaltete Kostüme sowie ein schönes Bühnenbild sorgten bei den Kindern und bei den Eltern für bleibenden Eindruck. (rmk)