Mehr als auf dem Einkaufszettel steht

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt Es hat sich einmal mehr bewahrheitet: Ronny Gander ist ein Publikumsmagnet. Als der Treppelner am Freitag bei den Vita-Tagen im City Center auftrat, da war es rappeldicke voll. Der sympathische Sänger versteht es wie kaum ein anderer, die Ostbrandenburger zu begeistern. Er geht auf sein Publikum zu, verbreitet gute Laune und ein bisschen heile Welt. Da darf man applaudieren, auch wenn man kein Schlagerfan ist.

Sobald viele Menschen da waren, hat das natürlich auch die Aussteller der Vita-Tage des Märkischen Medienhauses lächeln lassen. Die meisten resümierten am Sonnabend, dass der Freitag der stärkste Tag war, was die Anzahl der Besucher anbelangt. Wohlfahrts- und Sozialverbände sowie Autohäuser präsentierten sich, das Schloss Bomsdorf stellte seine Angebote vor und bot Kindern Bastelmöglichkeiten. Aber auch die Kräuterhexen hatten Überraschungen für die Jüngeren parat.

„Die Resonanz war sehr gut“, zeigte sich Anke Kretschmar vom Autosalon Weidauer zufrieden. Das Unternehmen würde sich an solchen Messen beteiligen, um im Gedächtnis der Menschen zu bleiben oder aber den Weg hinein zu finden. „Auf so einer Messe verkauft man zwar keine Autos, aber man knüpft Kontakte.“ Ähnlich klang das bei Harald Jargosch von City Fahrrad. Immer wieder blieben Besucher an den Qualitätsrädern stehen, schauten interessiert. „Wir werden sehen, was rauskommt“, sagte er. Im vergangenen Jahr seien nach den Vita-Tagen jedenfalls Kunden gekommen. Aus diesem Grund habe er auch diesmal wieder teilgenommen.

Wer sich von Stand zu Stand durcharbeitete, kam irgendwann auch bei Reha-Tech vorbei. „Hier haben viele ganz gezielte Fragen gestellt“, freute sich Simone Panke. Und noch ein paar Schritte weiter bei der BKK war man auch angetan. Vorrangig seien zwar ältere Besucher da gewesen, aber auch viele Jüngere hätten ihre Handkraft und das Körperfett messen lassen.

Andere Besucher schlenderten einfach nur so durchs City Center. Mit den Vita-Tagen könne sie nicht so viel anfangen, sagte eine junge Frau. Sie hätte sich beispielsweise mehr Wellnessangebote und mehr Action gewünscht.

Bei Ronny Gander blieben keine Wünsche offen, aber auch die anderen Künstler auf der Bühne bereicherten die Vita-Tage: Neben der erfahrenen Stefanie Matheus, performten auch Lara, Allanah und die Band Self Control. Da es sich um Nachwuchskünstler handelte, durfte die Axel-Titzki-Stiftung bei den Vita-Tagen nicht fehlen. Die hat sich aufgemacht, junge Talente zu fördern. Und die wiederum müssen Erfahrungen auf der Bühne sammeln können. Im City Center war das möglich und Applaus gab es für alle.(ja)