Frankfurter CDU will Gewerbesteuer senken

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) 39 Kandidaten wollen für die Frankfurter CDU in die Stadtverordnetenversammlung einziehen. Neben der Bewerberliste verabschiedeten die Christdemokraten am Sonnabend in Neuberesinchen auch ihr Kommunalwahlprogramm. Eine Kernforderung: die Senkung der Gewerbesteuer.

„Unternehmer, Angestellte, Rentner, Studenten. Wir haben eine ganze Bandbreite von Kandidaten aus der Mitte der Gesellschaft“, meinte der CDU-Kreisvorsitzende Michael Möckel im Gemeindezentrum Neuberesinchen. Einziges Manko: „Es sind deutlich zu wenig Frauen“. Mit Manuela Schülke-Krolik vom Interessenverband Beresinchen, Viadrina-Bibliothekarin Renate Berthold (siehe nebenstehender Beitrag) und Yvonne Kehlenbrink, Präsidiumsmitglied bei der IHK, stehen drei Kandidatinnen auf der Liste mit 39 Namen.

Insgesamt jedoch gehen die Christdemokraten zahlenmäßig stark aufgestellt in die Wahl, nach der sie weiter die stärkste Fraktion stellen wollen. Elf der 16 Fraktionsmitglieder treten wieder an. Buchhändler Michael Möckel, Bauunternehmer Michael Schönherr sowie Christian Matuschowitz – sachkundiger Einwohner im Bildungsausschuss und bei der Arbeitsagentur tätig – bilden das Spitzentrio. Ebenfalls wieder um einen Sitz bewerben sich Richter Peter Wolff, Sozialrechtler Enrico Jurisch, Chirurg Christian Federlein, Diplomingenieur Thomas Wenzke sowie Rentner Heinz Adler. Auch Michael Katzke und Frank Nickel wurden als Kandidaten bestätigt; beide Stadtvertreter hatten der AfD 2015 den Rücken gekehrt, eine eigene Fraktion gebildet und sich 2018 der CDU angeschlossen. Ebenso auf der Liste steht Tilo Winkler: er war im Januar von der SPD zu den Christdemokraten gestoßen. Nicht mehr mit dabei sind hingegen der ehemalige Fraktionsvorsitzende Ulrich Junghanns, Carola Leschke, Wolfgang Müller, Stephan Rost sowie der zuletzt parteilose Hartmut Händschke.

Darüber hinaus finden sich eine Vielzahl neuer Gesichter auf der CDU-Liste wieder. Darunter Ex-Pirat Martin Hampel, fünf Studenten und Mitglieder der Jungen Union um deren Vorsitzenden Joram Ulmke, Sozialrichter Robert Lange oder Ingo Schaper, bis 2016 Pastor der Frankfurter Baptistengemeinde.

Im Anschluss an die Personalien diskutierten die CDU-Mitglieder über Inhalte. Eine Besonderheit des Wahlprogramms: weil auch polnische Staatsbürger mit Wohnsitz in Frankfurt mitwählen dürfen, wird es auch ins Polnische übersetzt. Darin setzt die CDU vor allem bei den Themen Wirtschaft, Haushalt, Ordnung und Sicherheit Akzente. So hält die Union am konsequenten Schuldenabbau und einer Personalobergrenze für die Verwaltung fest. Zugleich will man Frankfurter Unternehmer, Dienstleister und Handwerker entlasten. „Dafür muss die Gewerbesteuer gesenkt werden“, heißt es im Programm; denn die Stadt hat einen der höchsten Hebesätze brandenburgweit. Die CDU verfolgt die Idee eines Frankfurter Produktlabels, fordert eine 5G-Strategie für schnelleres, mobiles Internet und will Anreize für den Umstieg auf umweltfreundlichere Fahrzeuge schaffen – beispielsweise mit kostenfreien Parkplätzen für Elektroautos. Um Familien beim Eigenheimbau zu unterstützen, wird zudem ein kommunales Baukindergeld vorgeschlagen.

In Sachen Ordnung und Sicherheit setzt die CDU auf verstärkte, punktuelle Videoüberwachung im Stadtzentrum, eine Ausweitung der Alkoholverbotszone auch auf den Brunnenplatz, mehr Papierkörbe ergänzt um Pfandringe, mehr öffentliche Toiletten und eine „konsequente Verfolgung von Graffiti-Schmierereien“. Außerdem macht sich die CDU für eine freie, bilinguale, weiterführende Schule stark, will das Altstadtfest in Beresinchen wiederbeleben und die Pauschale für die Ortsteile erhöhen.

Im größten Frankfurter Ortsteil Booßen tritt mit Lars Bühmann ein eigener CDU-Kandidat an.