Autoknacker flüchtet vor Polizeihubschrauber

Mandy Oys

Hohen Neuendorf (MOZ) Mit dem Airbag eines 5er-BMW flüchtete ein Autoknacker am frühen Montagmorgen vor der Polizei. Der Unbekannte hatte gegen 3.30 Uhr das Dreiecksfenster des Wagens eingeschlagen, am Zündschloss manipuliert und schließlich den Airbag aus dem Lenkrad gestohlen. Als die Polizei eintraf, rannte er davon. Die Beamten forderten einen Hubschrauber aus Berlin an, um die Umgebung nach ihm abzusuchen – ohne Erfolg, wie Polizeisprecher Stefan Rannefeld berichtet. Der Mann blieb verschwunden. Der BMW stand im Kastanienweg, die Nummernschilder waren laut Rannefeld entstempelt, das Auto also nicht mehr versichert.