Fünfjährige muss von der Straße springen

Mandy Oys

Stolpe-Süd (MOZ) Die Polizei sucht Zeugen. Ein Mann in einem Renault fuhr Sonnabendabend viel zu schnell durch die Straße „Freiheit“ in Stolpe-Süd. Ein fünfjähriges Mädchen musste von der Straße springen, um nicht angefahren zu werden, berichtet Polizeisprecher Stefan Rannefeld. Dessen Vater stellte den Renault-Fahrer daraufhin zur Rede. Einsicht zeigte der aber nicht. Stattdessen sei es zum Wortgefecht gekommen. Der Autofahrer stieg zurück in seinen Wagen und fuhr schließlich auf den Vater zu. Der musste auch von der Straße springen und rief daraufhin die Polizei.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich in der Polizeiinspektion Oranienburg unter 03301 8510 zu melden.