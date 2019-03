Landrat dankt den Katastrophenschützern

Wolfgang Gumprich

Löwenberg (MOZ) Sie sind selten zu sehen, fallen kaum auf, doch wenn man sie braucht, sind sie immer zur Stelle: die Männer und Frauen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK).

Um halb fünf Uhr morgens habe er auf dem Balkon seiner Wohnung in Oranienburg gestanden, als im Juni des vergangenen Jahres die Feuerwehren zum Waldbrand in Treuenbrietzen ausrückten, blickte Landrat Ludger Weskamp in seiner Festrede auf der Jahresversammlung am Freitag im Löwenberger Bürgerhaus auf die Einsätze im Jahr 2018 zurück. Hoffentlich passiert ihnen nichts, hoffentlich kommen sie gesund zurück, habe er gedacht, denn das würde nur zu häufig als selbstverständlich hingenommen werden. „Was wäre der Kreis Oberhavel ohne das Ehrenamt?“, fragte er in die Runde.

Habe 2017 der starke Regen die ehrenamtlichen Helfer in Atem gehalten, sei es im vergangenen Jahr die andauernde Hitze gewesen. Der Kreis Oberhavel müsse deshalb dafür sorgen, dass die Retter ihren Beruf und ihre ehrenamtliche Arbeit „unter einen Hut“ bringen könnten. Ein Beispiel sei, dass das DRK ebenfalls das technische Ausrüstungszentrum in Oranienburg nutzen könne.

Eröffnet wurde die DRK-Jahresversammlung von der Präsidentin Melanie Brunk. Auch sie bedankte sich für die ehrenamtliche Arbeit: „Die Helfer im Zivil- und Katastrophenschutz übernehmen Tag für Tag Verantwortung für andere. Mit Hingabe und Weitsicht arbeiten sie zum Wohle des Menschen“, sagte sie. Dabei müssten private Dinge häufig hintenanstehen. Beim Kreis bedankte sie sich „für die tatkräftige Unterstützung“.

Mit durchschnittlich 43 Jahren sei die Betreungseinheit Gransee altersmäßig die älteste im Landkreis, stellte Frank Taubert seine Gruppe vor. 14 Frauen und 14 Männer zählten dazu, die im vergangenen Jahr zusammengerechnet rund 1 000 Einsatzstunden absolviert haben. Dazu gehörten die Versorgung mit Essen, Erste-Hilfe-Leistungen, die Anwesenheit bei Sportveranstaltungen wie dem Motocrosslauf in Fürstenberg, aber auch die Betreuung während des Waldbrandes in Treuenbrietzen. Dort hätten zwölf Helfer an drei Tagen rund um die Uhr 750 Mittagessen, 380 Abendessen sowie 350 Mal Frühstück vorbereitet. Die Sanitätseinheit Nord verwies auf ähnliche Zahlen. Die 125 aktiven Helfer, so Mario Kröger, seien beim Treckertreck in Grüneberg, bei Reitturnieren, Ernteumzügen oder auch als Betreuer von Journalisten bei politischen Treffen im Gästehaus der Bunderegierung in Meseberg im Einsatz gewesen. Bereitschaftsleiter Manuel Jänsch berichtete für den Zivil- und Katastrophenschutz in Oranienburg, dass auch dort in der Statistik 1 400 Stunden in der Absicherung und 1 100 Stunden für die Ausbildung aufgelistet seien. Ein stetiges Wachstum verzeichnet ebenso die Einheit Seelsorge/Krisenintervention, wie deren Leiterin Undine Kroschl auf der Jahresversammlung berichtete. Musste sie 2017 noch 65 Mal eingreifen, waren es ein Jahr später bereits 81 Einsätze für die neun Männer und fünf Frauen. Sie haben es mit plötzlichem Tod, dem Überbringen von Todesnachrichten sowie der Betreuung Angehöriger nach Selbstmord zu tun.

Musikalisch umrahmt wurde die Jahresversammlung der Katastrophenschützer von Schülern der Musikschule Oberhavel.