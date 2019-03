Bert Kronenberg eröffnet Bürgerbüro

Volkmar Ernst

Zehdenick (MOZ) Bert Kronenberg (parteilos) hat als Bewerber um das Amt des Stadtoberhauptes sein Wahlbüro eröffnet.

Er sieht die Vorwahlkampfzeit vor allem als Möglichkeit zum Zuhören, um miteinander ins Gespräch zu kommen, und als Wettstreit um die besten Ideen für die Stadt Zehdenick und ihre Ortsteile. Zur Begrüßung stellte sich Kronenberg Freitagabend seinen Gästen vor und informierte über einige seiner politischen Ideen und Ziele. Wichtig ist ihm eine stärkere Ausrichtung der Stadt auf die Havel und ein Ausbau des Mobilfunknetzes nach den neuesten Standards. Zusätzlich setzt Kronenberg auf die Stärkung gemeinsamer Strukturen und die Belebung und Förderung des Gemeinsinns der Stadt Zehdenick und der 13 dazu gehörenden Dörfer.

Dass das Radwegenetz ausgebaut wird, ist ihm wichtig. Allerdings weiß auch er, dass nicht alle Wünsche gleichzeitig erfüllt werden können. Jedoch will er sich für eine qualifizierte Bestandsaufnahme einsetzen, um anhand dessen die begrenzten Mittel effizient nutzen zu können. Wichtig ist ihm außerdem, dass ein Radweg bestimmte Mindeststandards erfüllt. Nur das Aufstellen von Schildern sei eine Mogelpackung, so der Kommunalpolitiker. Eine klares Bekenntnis gab es von ihm zudem gegen die geplante Erdgasförderung in der Region. Deshalb fordert er auch, dass der am 11. März geplante „runde Tisch“ öffentlich abgehalten wird. Eine Sitzung hinter verschlossenen Türen ist für ihn keine Option. Schließlich gehe es um Information, die nicht nur für wenige, sondern für viele Menschen bestimmt seien. Nur das sei Tranzparenz.

Die Ansiedlung von Investoren für Gewerbe und Wirtschaft in der Region muss sich aus seiner Sicht mit den schon vorhandenen Erfolgen und künftigen Zielen des sanften Tourismus vereinbaren lassen und dürfe nicht die durchaus erfolgreiche Existenz der Tourismusbranche infrage stellen.(veb)

Über Termine will er im Schaufenster seines Büros, Marktstraße 2, in Zehdenick und auf der Homepage www.buergermeister-fuer-zehdenick.de berichten.