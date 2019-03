Volkmar Ernst

Nassenheide (MOZ) Wegen zwei Brandstellen, die am Sonnabend in der Heide an der Alten Grüneberger Landstraße in Nassenheide festgestellt wurden, ermittelt die Polizei wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

Gegen 16.15 Uhr war das Feuer gemeldet worden. Im Einsatz waren die Feuerwehren Nassenheide, Teschendorf und Freienhagen, die den Brand schnell löschen konnten. Etwa 50 Quadratmeter Heide hatten gebrannt. Die Polizei bittet unter 03301 8510 um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die zu der Zeit dort gesehen wurden.

In der Gegend kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Brandstiftungen. Bislang wurde kein Verdächtiger ermittelt.