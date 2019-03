Mandy Oys

Hennigsdorf (MOZ) Hennigsdorf. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche nach dem vermissten Hennigsdorfer Karl-Heinz Wjertzoch. Er wurde am Sonntag von seinem Sohn als vermisst gemeldet, der ihn Freitag zuletzt gesehen hatte. Der Vermisste verließ vermutlich seine Wohnung am Paul-Schreier-Platz in unbekannte Richtung. Die Suche in der näheren Umgebung und auch der Einsatz eines Personensuchhundes (Mantrailerhund) führten bislang nicht zum Auffinden des Seniors, erklärt die Polizei.

Karl-Heinz Wjertzoch ist zirka 1,75 Meter groß und hat kurzes graues Haar mit Halbglatze. Er ist sehbehindert und trägt das entsprechende Blindenzeichen auf seiner Jacke. Er ist vermutlich mit einer schwarzen Hose, einer dunklen Jacke und einer dunklen Schiebemützte bekleidet.

Wer Angaben zu seinem Aufenthaltsortmachen kann oder ihn seit dem 1. März gesehen hat, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Oberhavel unter der 03301 8510.