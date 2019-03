Junge Frau am Bahndamm getötet – Anklage verlangt lebenslange Haft

bb

Berlin Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer 30 Jahre alten Social-Media-Beraterin an einem Bahndamm in Berlin-Pankow hat die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert.

Der 39-jährige Angeklagte habe die Frau getötet, um einen versuchten Raub ihres Handys zu verdecken, begründete die Staatsanwältin am Montag in ihrem Plädoyer vor dem Landgericht. Der Verteidiger verlangte einen Schuldspruch wegen Körperverletzung mit Todesfolge und eine Strafe von unter zehn Jahren Haft. Das Urteil soll am 7. März verkündet werden.

Social-Media-Beraterin soll sich am 25. Mai 2018 von ihrer Wohnung aus zu einer nahegelegenen Grünanlage begeben haben, um sich zu sonnen. Gegen 16.10 Uhr habe der Angeklagte die Frau gesehen und und versucht, ihr das Handy zu entreißen, so die Staatsanwältin. Als es zu einem Gerangel kam, habe er beschlossen, die Frau zu töten, um einer Strafverfolgung zu entgehen. Durch Gewalteinwirkung gegen den Hals sei die Frau gestorben.

Der aus Bulgarien stammende Mann hatte erklärt, er habe der Frau „nur das Handy entreißen“ wollen. Im Gerangel an einem Abhang sei sie gestürzt und gegen eine Schallschutzwand geprallt. Der Verteidiger sagte, die Todesursache sei im Prozess nicht eindeutig geklärt worden. Ein vom Angeklagten geschilderter Unfall sei „nicht abwegig“.

Zwei Tage nach dem Tod der Frau fand ein Spaziergänger die Leiche. Sichergestellte Spuren konnten dem Angeklagten zugeordnet werden. Die Staatsanwaltschaft ging zunächst davon aus, dass der Mann die 30-Jährige zur Verdeckung einer versuchten Vergewaltigung umbrachte.